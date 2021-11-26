Comment mesurer son pied pour connaître sa pointure
Guide d'achat
Suis ces instructions simples pour mesurer ton pied, puis consulte les guides des tailles Nike pour déterminer ta pointure.
Tu cherches des chaussures de sport haute performance ou des sneakers pour tous les jours ? Dans tous les cas, il te faut la bonne pointure pour un confort total. Quand tes chaussures ne sont pas ajustées à ton pied, c'est inconfortable, ça fait mal et ça donne des ampoules. Le problème, c'est que beaucoup de gens portent la mauvaise pointure.
Une étude de 2018 publiée dans le Journal of Foot and Ankle Research a montré que seul un tiers des personnes environ porterait des chaussures adaptées à leurs pieds. En plus, choisir la mauvaise pointure entraîne des douleurs aux pieds et détériore leur santé.
Alors, comment savoir si on porte la bonne pointure ? Pour trouver la bonne pointure, il faut d'abord mesurer ton pied avec précision. Lis la suite pour découvrir comment mesurer ton pied et trouver ta pointure de chaussures Nike. Découvre aussi nos astuces bonus pour choisir une paire confortable et à bon maintien qui répondra à tes besoins.
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Comment mesurer ses pieds
- Pour plus de précision, mieux vaut mesurer tes pieds en fin de journée. Les pieds ont tendance à gonfler pendant la journée, ce qui les rend plus grands le soir que le matin.
- Avant de commencer, enfile la paire de chaussettes que tu prévois de porter avec tes nouvelles chaussures.
- Colle une feuille de papier sur un sol dur avec du ruban adhésif, afin que le papier ne glisse pas.
- Tiens-toi debout, un pied posé sur la feuille et les genoux légèrement pliés. Tu peux aussi t'asseoir sur une chaise, en veillant simplement à ce que tes pieds reposent bien sur le sol.
- À l'aide d'un stylo ou d'un crayon, trace le contour de ton pied sur la feuille. N'hésite pas à demander de l'aide à quelqu'un pour cette étape. Comme ça, tu peux rester immobile et obtenir des mesures ultra-précises.
- Fais la même chose avec l'autre pied. Souvent, les deux pieds n'ont pas exactement la même taille.
- Fais une marque au niveau de l'extrémité du gros orteil, et sur la partie la plus reculée du talon. Puis, à l'aide d'une règle ou d'un mètre ruban, mesure la longueur entre ces deux points. Tu obtiendras la longueur de tes pieds. (Pour encore plus de précision, utilise une règle en centimètres plutôt qu'en pouces.)
Remarque : les pointures des chaussures Nike se basent sur la longueur du pied. Si les chaussures de taille standard sont trop étroites pour ton pied, opte pour des modèles larges ou extra-larges. Plusieurs paires iconiques de Nike sont disponibles en coupe large et extra-large, comme la Nike Pegasus et la Nike Monarch.
- Tes pieds n'ont pas la même taille ? Aucun souci : utilise la mesure du pied le plus large pour comparer tes mesures avec le guide des tailles.
Comment trouver ta pointure
Maintenant que tu as mesuré tes pieds, tu peux comparer ces mesures à celles du guide des tailles Nike pour trouver la meilleure pointure.
On retrouve des pointures similaires pour d'autres marques de chaussures, mais il est plus prudent de vérifier le guide des tailles de la marque avant d'acheter une paire. Chaque marque a sa propre approche en matière de tailles et de coupes.
Chaussures pour homme
Chaussures pour femme
Chaussures pour homme
Chaussures pour femme
Ces guides reflètent les pointures des chaussures U.S. Pour les pointures d'autres marchés, consulte les guides des tailles ci-dessous.
Quelle est la différence entre les pointures de chaussures pour homme et pour femme ?
De manière générale, il y a une différence d'une pointure et demie entre les chaussures pour homme et pour femme chez Nike. Par exemple, si tu fais du 39 en chaussures pour femme, tu feras probablement du 37,5 avec celles pour homme. Certains modèles de chaussures sont disponibles en pointure mixte. Vérifie toujours les détails du produit avant d'acheter une paire.
4 signes révélateurs d'une mauvaise pointure
Une chaussure bien ajustée te permet de bouger avec confort et assurance : marche, running, sport, c'est toi qui vois. Mais certains signes devraient t'alerter si tu penses que tu ne portes pas la bonne pointure, y compris :
- Une pointe de chaussure trop serrée. Si la chaussure est trop petite, tu peux ressentir un pincement ou une irritation sur le bord du gros ou du petit orteil.
- Une sensation d'irritation au talon ou à la cheville. Si le col d'une chaussure est trop haut, tu peux te retrouver avec des rougeurs ou des ampoules sur la cheville (c'est que la coupe est trop large).
- Une voûte plantaire mal placée. Si la chaussure est trop grande, sa voûte plantaire risque d'être trop près du talon. Si la chaussure est trop petite, elle sera trop près de la plante du pied.
- Un glissement du talon pendant la marche. Quand la chaussure est trop grande, ce problème peut survenir, même avec des lacets bien serrés.
Astuce : au moment d'essayer une paire de chaussures Nike, reproduis les mouvements que tu comptes faire avec. Par exemple, si tu cherches une chaussure de running, teste son confort en faisant un petit tour avec. Tu veux des conseils de pros Nike ? Direction le Nike Store le plus proche de chez toi pour essayer différents modèles.
3 astuces pour trouver une pointure pour enfant
Les enfants ont parfois du mal à exprimer leur ressenti sur le confort d'une chaussure. Pour leur trouver une nouvelle paire, ou bien savoir quand en jeter une, mieux vaut avoir une âme de détective.
(Contenu apparenté : Les meilleures chaussures Nike pour la rentrée)
Suis ces conseils pour t'assurer que la pointure de l'enfant est la bonne :
- Demande à l'enfant de se tenir debout et essaie de sentir où se trouve le bout de son orteil par rapport à l'extrémité de la chaussure. Il doit y rester l'espace de la largeur du bout de ton doigt. Sinon, c'est probablement que la chaussure est trop petite.
- Regarde l'enfant courir ou marcher avec la chaussure. Les enfants ont souvent une démarche moins régulière que les adultes. Toutefois, si leur déplacement est un peu moins stable que d'habitude, la chaussure n'est peut-être pas confortable.
- Pour les tout-petits, le fait de les voir s'agiter sans arrêt avec leurs chaussures ou essayer de les enlever peut alerter sur une mauvaise pointure.
4 facteurs qui influencent l'ajustement d'une chaussure
Tu peux utiliser l'outil de mesure de ce guide pour trouver la bonne pointure. Cependant, n'oublie pas que les chaussures ont différents designs et utilisations. Du coup, deux modèles de la même pointure n'auront peut-être pas le même confort.
Plusieurs facteurs entrent en jeu pour le confort d'une chaussure :
- La forme et la structure de la chaussure. La forme est le support sur lequel est conçue la chaussure. On utilise différentes formes selon les modèles (et les chaussures Nike). Par exemple, une chaussure de foot à crampons Mercurial est fabriquée à partir d'une forme différente de la Air Force 1. Même si les crampons de foot Nike sont conçus pour être conformes à la taille indiquée, on ne les utilise pas comme un modèle du quotidien. Du coup, le confort ne sera pas le même qu'avec la Air Force 1. Niveau crampons de foot, pas mal de personnes optent pour une pointure en dessous, surtout parmi les athlètes de haut niveau. L'objectif est de mieux ressentir le ballon
(Contenu apparenté : Quelle pointure choisir pour des chaussures de football à crampons ?)
- Les matières. Certains tissus sont plus extensibles et doux que d'autres. Le cuir, par exemple, peut offrir plus de douceur et de souplesse que certaines matières synthétiques.
- Le système de fermeture. Un modèle à lacets te permettra d'ajuster la tenue comme tu veux, contrairement à un modèle sans.
- L'usage prévu de la chaussure. Pour les séances de sport intensives, mieux vaut opter pour des crampons de foot (y compris américain) ou de baseball, qui ont une coupe ajustée. Si tu cherches une chaussure à porter au quotidien, choisis plutôt un modèle un peu plus large, avec assez d'espace sur la pointe pour bouger tes orteils.
Peu importe les mesures, la bonne pointure reste quelque chose de subjectif. Les préférences peuvent varier d'une personne à l'autre, et c'est normal. Tu peux préférer avoir plus ou moins de place dans ta chaussure, suivant l'ajustement qui te plaît. Le mieux à faire : utilise les mesures de ton pied pour te guider, mais essaie plusieurs paires pour trouver la plus confortable.
Questions fréquemment posées
Comment savoir si c'est la mauvaise pointure ?
Si tu sens un pincement au niveau des orteils ou que tu n'as pas assez de place pour les bouger : tes chaussures sont trop petites. Si le col de la chaussure arrive trop haut, qu'il y a des frottements ou d'autres irritations au niveau de la cheville : tes chaussures sont trop grandes. Quand la pointure est trop grande, ton talon peut aussi glisser et bouger dans la chaussure, ou le soutien de la voûte plantaire peut être décalé.
Et pour les enfants, comment savoir si c'est la mauvaise pointure ?
Si tu vois que l'enfant s'agite avec la chaussure, montre des signes d'inconfort ou adopte une démarche inhabituelle, alors la pointure n'est sûrement pas bonne. Il faut aussi pouvoir enfoncer le bout du doigt entre le gros orteil et le bout de la chaussure. Sinon, la chaussure est trop petite.
Comment convertir les pointures homme en pointures femme ?
De manière générale, il y a une différence d'une pointure et demie entre les chaussures pour homme et pour femme chez Nike. Par exemple, si tu fais du 39 en chaussures pour femme, tu feras probablement du 37,5 avec celles pour homme. Certains modèles de chaussures sont disponibles en pointure mixte. Vérifie toujours les détails du produit avant d'acheter une paire.
Quelles sont les meilleures chaussures Nike pour les pieds larges ?
Si les chaussures de taille standard sont trop étroites pour ton pied, opte pour des modèles larges ou extra-larges. Plusieurs paires emblématiques de Nike sont disponibles en coupe large et extra-large, comme la Nike Pegasus et la Nike Monarch.
Comment convertir les pointures U.S. en pointures européennes ?
Comment convertir les pointures U.S. en pointures canadiennes ?
Le système de pointure du Canada est identique à celui des États-Unis : nul besoin de convertir les pointures !
Rédaction : Julia Sullivan