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Chaussures de basketball pour femme

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A’Two "Pinkies Up" Chaussure de basket A'ja Wilson
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A’Two "White Label LX"
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Sabrina Ionescu
Sabrina 4 By You
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Nike Mind 001
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Jordan All Game Chaussure de basket pour homme
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Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Chaussure de basket
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LeBron XXIII
LeBron XXIII Chaussure de basket
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Kobe 9 Low Protro
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Kobe III Low Protro Chaussure de basket pour homme
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Kobe III Protro
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Kobe III Protro
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A'One « Stone Mauve » Chaussure de basket A'ja Wilson
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LeBron XXIII « Old Glory » Chaussure de basket
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Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
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Jordan Heir Series 2 "Desert Berry"
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A'One « Stone Mauve »
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Giannis Freak 7 « Light Aqua »
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Chaussures de basketball pour femme : bondis et atterris en toute confiance

Sur le terrain comme ailleurs, tes chaussures doivent te permettre de donner ta meilleure performance. Nos chaussures de basket pour femme changent tout. Leur rembourrage exceptionnel te maintient là où il faut. Leurs semelles intermédiaires en mousse moelleuse rendent ton run fluide. Leurs tissus légers ne t'alourdissent pas. Leurs nombreuses teintes, vives et audacieuses ou neutres, sont rehaussées du Swoosh de Nike, gage de qualité supérieure.


Quelle que soit ta façon de jouer, nos chaussures de basketball pour femme t'offrent le nécessaire pour t'améliorer. Les conceptions moulées favorisent la stabilité dans les mouvements rapides et les atterrissages en douceur. La technologie Nike Air Zoom procure un amorti réactif afin que nos chaussures de basket pour femme conservent leur forme lors de l'impact. Le résultat, c'est un rebond rapide et une sensation d'apesanteur quand tu cherches à faire un dunk.


Épurées et sculptées, nos chaussures de basket pour femmes te permettent de te déplacer fluidement d'une ligne de fond à l'autre. Les empeignes Nike Flyknit ultra légères sont conçues pour un ajustement précis. Sans coutures, elles offrent une sensation pieds nus et une respirabilité exceptionnelle. Tu n'as plus qu'à te concentrer sur ta performance. Les coutures renforcées sur les côtés maintiennent tes pieds en place. Les semelles extérieures en caoutchouc fléchissent avec tes pieds. Le motif à chevrons classique procure une adhérence fiable afin que tu puisses changer de direction aisément.


Prendre soin de la planète, c'est un travail d'équipe. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures de basket pour femme portant l'étiquette « Matières Durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.