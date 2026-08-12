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Chaussures et sneakers de basket : mets tes ambitions à l'épreuve
Notre aventure dans le monde du basket a commencé dans les années 1980, avec le lancement de notre première paire de chaussures Air Jordan. Nous créons des chaussures de basketball innovantes depuis lors. Les chaussures de basket Nike offrent une adhérence exceptionnelle sur le terrain, d'où un contrôle incomparable. À l'intérieur, un amorti réactif procure à ton corps la protection dont il a besoin. Ainsi, tu peux foncer en toute confiance. Découvre une gamme d'empeignes adaptées à ton style de jeu.
Une conception précise
Nos chaussures de basketball Nike sont fabriquées à partir de matériaux légers qui te permettent de prendre ton envol. Pour une liberté de mouvement optimale, opte pour des chaussures de basketball basses. Elles épousent parfaitement la base de ta cheville, d'où une sensation pieds nus. Tu veux plus de maintien ? Sélectionne des chaussures de basket ajustées au niveau de la cheville qui offrent une protection supplémentaire à tes articulations. Parce que travailler dur signifie transpirer, nos tissus respirants favorisent la circulation de l'air. Tu découvriras aussi des empiècements d'aération placés stratégiquement dans les zones de forte chaleur. Cela optimise ta fraîcheur et ta concentration, tout au long des matchs les plus difficiles.
Des semelles intérieures qui te maintiennent
Des virages rapides comme l'éclair. Un turbo dans tes sprints. Des bonds et des atterrissages hallucinants. Quelle que soit ta façon de jouer, l'action sur le terrain peut malmener ton corps. Nos chaussures de basket intègrent une mousse qui absorbe les chocs à travers les semelles. Elle absorbe coups et impacts afin que tu puisses bouger en toute confiance. Pour un pas plus dynamique, choisis des modèles équipés de nos célèbres unités Nike Air. Elles t'offrent l'amorti supplémentaire qu'il te faut, sans être plus volumineuses. De plus, leurs matériaux réactifs créent une sensation de propulsion et d'énergie. Ainsi, tu es libre de prendre le contrôle du terrain.
L'adhérence qu'il te faut
Nos sneakers de basketball intègrent des motifs d'adhérence développés à partir de données recueillies auprès d'athlètes pendant leurs activités. Les nervures en relief fléchissent dans plusieurs directions, d'où une adhérence exceptionnelle, quelle que soit la direction dans laquelle tu te déplaces. Tu cherches des chaussures ultra légères qui ne transigent pas sur la stabilité ? Sélectionne des modèles dotés de découpes placées stratégiquement. De plus, des matériaux durables en caoutchouc garantissent que tes chaussures de basket sont pensées pour tenir la distance avec toi.
Des chaussures de basket pour petits pieds
Chez Nike, nous pensons que les jeunes athlètes méritent les mêmes vêtements de qualité supérieure que leurs idoles. C'est pourquoi nos chaussures de basketball junior intègrent les matériaux haut de gamme et détails techniques de notre ligne pour adulte. Nos semelles extérieures adhérentes, nos amortis qui procurent du maintien et nos empeignes légères et respirantes offrent aux athlètes en herbe ce qu'il leur faut pour se perfectionner en toute confiance. Et parce que les plus jeunes adorent imiter les pros, nous proposons des modèles inspirés de certaines des superstars les plus emblématiques du basketball.
Pour le futur du sport
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels. Nous recyclons aussi des bouteilles en plastique, des tapis et des filets de pêche usagés pour produire des fibres haute performance pour nos vêtements. Envie de nous rejoindre ? Choisis des chaussures de basket portant l'étiquette « Matières Durables ».