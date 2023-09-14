Nike lance la Nike Book 1, première chaussure issue de son partenariat avec Devin Booker

Un communiqué de presse diffusé par Nike donne plus de détails sur les débuts de la conception de la Nike Book 1. Devin Booker a choisi plusieurs silhouettes de chaussures qui lui plaisaient beaucoup, notamment la Air Force 1, la Blazer et la AJ1. Avec son esprit créatif sur le terrain et au quotidien, le joueur a aussi partagé ses autres sources d'inspiration. Par exemple, l'une de ses vieilles voitures de collection restaurées, une Chevrolet Blazer K5 de 1972, qu'il surnomme affectueusement « Uncle Larry ».

Une fois ces bases créatives posées, le concept était clair : il fallait une chaussure pour les athlètes, qui mette en avant le style de jeu de Devin et sa passion pour les modèles classiques. Le résultat ? La Nike Book 1, avec ses détails qui améliorent la stabilité latérale, son amorti et sa réactivité sous le pied, comme l'indique le communiqué. L'équipe de design Nike a intégré de la mousse Cushlon 2.0 à la semelle intermédiaire et « du TPU rigide sur les côtés pour plus de maintien, le tout surmonté d'une unité Nike Zoom Air au talon ».

Comme sa Chevrolet adorée, l'extérieur de la chaussure mise tout sur l'esthétique, sans perdre en fonctionnalité. Par exemple, la toile workwear et le sergé sur l'empeigne rendent le modèle plus résistant. Le col en daim et le cuir qui recouvre l'avant-pied apportent plus de douceur et de confort.

La Nike Book 1 sortira au printemps 2024 en deux coloris signature.