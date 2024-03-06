Un nouveau cap franchi dans l'innovation pour le basketball avec la Air Zoom G.T. Cut 2

Le futur du basket est arrivé : Air Zoom G.T. Cut 2
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Design et technologie de pointe : la Air Zoom G.T. Cut 2 de Nike donne une nouvelle dimension à l'agilité sur les parquets.
Symbole de la culture d'innovation de Nike, la Air Zoom G.T. Cut 2 est sortie à l'automne 2022. Grâce à ses évolutions techniques, cette chaussure repousse les limites du basket.
Avec son nouveau motif d'adhérence avancé, qui favorise des changements de direction précis et rapides sur le terrain, elle témoigne de la volonté de Nike d'aider les athlètes à performer au plus haut niveau.
« Grâce aux installations de pointe du Nike Sport Research Lab, nous procédons à des tests pour affiner nos connaissances du jeu et comprendre les performances des athlètes dans leurs moindres détails, explique Ross Klein, Senior Creative Director de Nike Performance Footwear.
Ce processus nous permet d'améliorer toujours plus les chaussures Nike, que ce soit pour le basket ou dans n'importe quel autre sport. La gamme G.T. est une invitation à rêver et à repousser les limites du potentiel humain. »
Mais d'abord, que signifie « G.T. » dans Nike G.T. Cut ?
Les lettres « G.T. » dans le nom de la Air Zoom G.T. Cut signifient « Greater Than ». Cette formule incarne la philosophie de Nike : évoluer constamment et repousser les limites du potentiel de chaque athlète. Cette gamme montre clairement l'engagement de Nike à faire progresser les technologies sportives grâce à l'innovation.
Qu'est-ce que la Zoom G.T. Cut 2 ?
Une prouesse technologique conçue pour plus d'agilité et de vitesse de jeu. Cette chaussure est faite pour les athlètes qui créent ou réduisent l'espace en un éclair pour déstabiliser la défense. Elle intègre un tout nouveau motif d'adhérence avancé, avec un composé de caoutchouc disposé selon un motif de balai d'essuie-glace et de profondes rainures sur la semelle. Les rainures s'écartent à l'appui du pied et reprennent leur forme quand le pied quitte le sol. Résultat : une plus grande maîtrise des appuis sur le terrain et des changements de direction à toute vitesse. Une deuxième zone d'adhérence à picots s'étend sur l'avant-pied.
« La gamme G.T. sort complètement des lignes de pensée traditionnelles, poursuit Ross Klein. Le motif d'adhérence fait partie des éléments qui ont été générés à l'échelle microscopique par le Nike Sport Research Lab, après étude de la relation entre le terrain et la chaussure. Les équipes ont mis au point une nouvelle innovation qui crée le bon niveau de friction sur le terrain. Les athlètes changent de direction plus rapidement et ajustent leur jeu de jambes avec une plus grande précision. »
Est-ce que la G.T. Cut 2 est plus performante que la 1 ?
Absolument. Le nouveau modèle reprend les points forts de la version précédente tout en y apportant des améliorations significatives, qui tiennent compte des retours des athlètes. La forme affinée du talon maintient mieux le pied, et la semelle intermédiaire sculptée réduit le poids sans compromettre les performances. L'ajout d'une unité Zoom Air au talon, inspiré des observations d'athlètes, souligne encore plus la volonté de Nike d'écouter et d'évoluer, tout comme la semelle de propreté amovible en mousse React.
Est-ce que la Air Zoom G.T. Cut 2 taille normalement ?
Ce modèle taille un peu petit. Pour profiter d'un confort et d'un maintien parfaits dès la première utilisation, nous recommandons de prendre une demi-pointure au-dessus.
Et pour les coloris ? La Air Zoom G.T. Cut 2 est disponible dans deux coloris pour homme et deux coloris pour femme, au prix de 170 $ sur nike.com et chez certains revendeurs.
Rédaction : Laura Lajiness Kaupke