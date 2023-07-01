Jordan Brand lance la Air Jordan XXXVIII

Jordan lance la Air Jordan XXXVIII
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La toute dernière chaussure de basket haute performance Air Jordan intègre une nouvelle technologie de plaque dans sa semelle, et bien d'autres détails uniques.
Publication du contenu d'origine : 1er juillet 2023
Ce qu'il faut savoir :
- Inspirée des lanières de la Air Jordan VIII, la Air Jordan XXXVIII intègre la X-Plate. Cette nouvelle technologie de plaque maintient le pied sur la semelle intérieure pendant les déplacements rapides.
- Les motifs brodés sur l'empeigne rappellent les performances de Michael Jordan pendant les finales NBA de 1993.
- De toute l'histoire Jordan, cette chaussure signature est la plus respectueuse de l'environnement : elle est conçue avec au moins 20 % de son poids en matières recyclées.
- La sortie de la Air Jordan XXXVIII est prévue le 18 août 2023.
La Air Jordan XXXVIII marque un tournant dans l'histoire des chaussures de basket Jordan. Cette sneaker intègre une nouvelle technologie de plaque, la X-Plate. Sa conception se base sur le style de jeu de Michael Jordan : jeu de jambes exceptionnel, mobilité sur le terrain et fadeaway.
Conçu pour les jeux de jambes complexes sur les parquets, ce modèle est proche du sol et apporte de meilleures sensations pour pivoter, changer de direction et défendre. Rappelant les lanières en X de la Air Jordan VIII, la nouvelle X-Plate sous le pied aide à le maintenir sur la semelle intérieure pendant des déplacements rapides.
(Contenu apparenté : Jordan Brand lance la chaussure signature Tatum 1)
Sous le pied, le motif à chevrons apporte plus d'adhérence. L'amorti est assuré par l'unité Zoom Strobel sur toute la longueur et la mousse Cushlon 3.0. L'association des deux donne encore plus de réactivité.
La broderie sur l'empeigne à l'avant-pied maintient le pied, tout en rappelant les performances de Michael Jordan pendant les finales NBA de 1993. Les 41 croix sur le col, par exemple, représentent les 41 points par match en moyenne du joueur pendant ces finales. Au niveau de la partie médiane, on retrouve trois diamants, symbole du troisième titre consécutif en championnat de la franchise de Chicago.
De toute l'histoire Jordan, cette chaussure signature est la plus respectueuse de l'environnement : elle est conçue avec au moins 20 % de son poids en matières recyclées.
Date de sortie : la sneaker Air Jordan XXXVIII sortira le 18 août dans le coloris « Fundamental » blanc, rouge et noir sur jordan.com et chez certains revendeurs.
Le coloris « FIBA » rend hommage à la Fédération internationale de basket, l'organisme international dirigeant le basket. L'empeigne blanche est associée à une semelle de propreté décorée aux couleurs éclatantes du logo de la FIBA. La sortie du coloris « FIBA » est prévue pour le 7 septembre.
Le coloris « Center Star » s'inspire du basket féminin et sortira le 25 septembre.
Questions fréquemment posées
Quand sortira la Air Jordan 38 ?
La sneaker Air Jordan XXXVIII sortira le 18 août 2023 dans le coloris « Fundamental » blanc, rouge et noir sur jordan.com et chez certains revendeurs. Le coloris « FIBA » sortira le 7 septembre et le coloris « Center Star », le 25 septembre.
Quel est le prix de la Air Jordan 38 ?
Le prix de vente de la Air Jordan XXXVIII est de 200 $.