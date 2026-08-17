Chaussures Nike Air Max 90 : du rebond à chaque pas
Fortes de dizaines d'années d'expérience, nos chaussures Air Max 90 sont prêtes à relever tous les défis. Adoptées par les athlètes depuis leur lancement en 1987, les chaussures Nike Air Max assurent maintien exceptionnel et confort supérieur. Grâce à l'amorti Air Max visible sur la semelle, tu peux sentir et voir le rebond. Tu trouveras des détails classiques et les dernières technologies de notre gamme, ce qui te permettra de bouger en toute liberté.
Un amorti révolutionnaire
Regarde bien les côtés des chaussures Air Max 90. Elles offrent une fenêtre sur la technologie grâce à laquelle ces modèles sont si confortables. Nous avons ajouté là une poche d'air qui donne la sensation de marcher sur des nuages. Ainsi, grâce à cette légèreté, tes chaussures ne vont pas te ralentir. Avec en plus une semelle intermédiaire réactive, les Nike Air Max 90 procurent un amorti complet qui te propulse à chaque pas.
Des empeignes durables
Nos baskets sont faites pour durer. C'est pour cela que les Air Max 90 sont conçues dans des matières durables, qui te donnent l'assurance pour aller plus loin et dépasser tes objectifs. Nous proposons des modèles associant cuir, tissu indéchirable et caoutchouc pour créer un look superposé qui résiste au passage du temps. Tu t'entraînes par temps chaud ? Jette un œil aux pièces présentant des orifices au niveau des orteils. Ils améliorent la circulation de l'air autour du pied et t'apportent de la respirabilité lorsque l'intensité augmente. Et les fermetures à lacets classiques te permettent de trouver l'ajustement et le maintien parfaits.
Des modèles adaptés à chaque garde-robe
La nouvelle génération d'Air Max 90 est un mélange de l'ADN de Nike, de designs rétro, de silhouettes élégantes et de couleurs modernes. Les surpiqûres sont un gage de durabilité et apportent des détails caractéristiques des années 90 pour un style urbain inimitable. Envie de confort et de commodité ? Opte pour une paire de Nike Air Max 90 dotée d'une boucle au talon et d'un système de laçage facile, qui s'enfile et se retire plus rapidement. En plus, le col rembourré doux est le gage d'une foulée ultra-confortable, ce qui te permet de te concentrer sur la victoire. Et comme il y a des tailles pour tous les âges, chacun peut participer à l'aventure.
Prêt à affronter les éléments
La météo ne pourra pas stopper ton entraînement grâce à nos Air Max 90 polyvalentes. La semelle extérieure en caoutchouc gaufré procure une traction et une adhérence supérieures : idéal pour marcher, courir et sauter plus vite. Et plus précisément, même sur des surfaces glissantes. Pense aux modèles à empeignes déperlantes qui empêchent l'humidité de pénétrer. La pluie ne se glissera pas non plus par le col grâce à un amorti qui enveloppe les chevilles.
Un futur meilleur
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour participer, opte pour des baskets portant l'étiquette « Matières Durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Et depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels