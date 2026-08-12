Chaussures Air Max Dn pour femme : des performances décuplées
Découvre la nouvelle génération de chaussures de sport avec notre gamme de baskets Air Max Dn Nike pour femme. Chaque paire est conçue avec notre système Dynamic Air dans les semelles. Des tubes à double pression assurent plus de réactivité sous le pied et de souplesse vers le milieu du pied. Ainsi, tu obtiens différents niveaux d'amorti pour une efficacité maximale. À chaque pas et à chaque foulée, l'air se déplace à l'intérieur de ta chaussure. Résultat ? Une transition en douceur qui te permet de te concentrer pleinement sur tes performances.
Nos chaussures Nike Air Max Dn pour femme sont conçues pour protéger tes muscles et tes articulations pendant l'entraînement. La mousse souple sur l'ensemble de la semelle absorbe les impacts de chaque mouvement, réduisant ainsi le risque de blessure et la fatigue. Sous le pied, les semelles extérieures texturées offrent l'adhérence et la stabilité nécessaires pour repousser tes limites en toute confiance.
Chez Nike, on fait tout pour que tes baskets te permettent de t'envoler. C'est pourquoi nos chaussures Nike Air Max Dn pour femme possèdent une empeigne en mesh à plusieurs couches. Elle leur permet de s'adapter à tes pas et de t'offrir une liberté de mouvement optimale. Nous avons aussi choisi des matériaux légers qui ne te ralentiront pas. Leur texture tissée favorise une bonne circulation de l'air pour une excellente respirabilité. En plus, l'imprimé haptique leur ajoute une finition texturée, pour des chaussures à la fois tendance et confortables.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des baskets Air Max Nike Dn pour femme portant la mention « Matières Durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.