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Leggings bleus et bleu marine

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NikeSKIMS Satin Shine Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
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Leggings bleu marine : libère ton potentiel

Des séances de running matinales aux entraînements intenses à la salle, tu as besoin d'un équipement conçu pour être aussi performant que toi. Nous fabriquons nos leggings bleus dans des matières ultra-extensibles qui suivent tes mouvements et conservent leur forme à chaque squat, fente ou étirement. Les fibres résistantes t'offrent la couverture nécessaire pour rester en confiance lors des mouvements les plus difficiles.


Des leggings bleus dans toutes les coupes et tailles


Dans notre gamme de leggings bleus, tu trouveras le modèle idéal pour répondre aux exigences de ta discipline. Si tu cherches des vêtements légers et minimalistes pour temps chaud, les shorts et cyclistes bleu marine sont faits pour toi. Tu veux plus de couverture ? Choisis un legging bleu foncé longueur 3/4 ou 7/8. Tu peux aussi profiter d'une meilleure isolation avec nos leggings bleus longs Nike. Notre choix de tailles mi-hautes et hautes répondra à tes préférences. Tu trouveras également des modèles sculptants avec une sensation de compression pour offrir plus de maintien à tes muscles.


Repousse tes limites avec les leggings bleu marine


Adepte de running, de danse ou de triathlon, tu vas transpirer pendant l'entraînement, quelle que soit ta passion. Les articles dotés de notre technologie Nike Dri-Fit sont conçus avec des fibres qui évacuent la transpiration de ta peau vers la surface du tissu pour accélérer le séchage. Leurs propriétés respirantes favorisent une meilleure circulation de l'air autour de ton corps. Cela te permet de rester à l'aise plus longtemps pour repousser tes limites encore plus loin.


Des détails soignés pour des performances exceptionnelles


Quand tu te donnes à fond, les petits détails font toute la différence. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière à chaque aspect de nos leggings bleu marine. Opte pour des modèles à coutures plates et sans coutures qui réduisent le risque d'irritation lors de mouvements répétés. Pour plus de confort, choisis les tissus InfinaSoft qui sont ultradoux sur la peau. De plus, les ceintures sont conçues pour rester bien en place, quelle que soit l'intensité de tes mouvements. Tu trouveras aussi des poches zippées discrètement intégrées aux coutures qui te permettent de garder tes objets de valeur à portée de main pendant ton entraînement.


Le coloris bleu idéal


Chez Nike, on a toujours pensé que les vêtements de sport doivent t'aider à donner le meilleur de toi-même tout en étant tendance. Nos modèles sont disponibles dans une large gamme de nuances de bleu pour s'adapter à ton style et à ta personnalité. Les leggings bleu foncé et bleu marine sont pratiques et polyvalents. Pour un look discret ou contemporain, essaie un legging bleu clair. Côté branding, opte pour la sobriété et la discrétion avec notre Swoosh emblématique sur la cuisse, ou choisis une ceinture griffée et de gros logos imprimés pour un maximum d'impact.


Move to Zero


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des leggings bleus et bleu marine Nike portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.