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Shorts bleus pour femme

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Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Meilleure vente
Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
52 CHF
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Short taille mi-haute pour femme
Nike Sportswear Chill Knit
Short taille mi-haute pour femme
64.95 CHF
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
NikeSKIMS Satin Shine
Shorty taille mi-haute 5 cm avec cordon de serrage pour femme
85 CHF
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
37 CHF
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Short de running pour femme
NikeSKIMS Stretch Nylon
Short de running pour femme
85 CHF
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
35 CHF
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Zenvy
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
70 CHF
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Short de tennis Dri-FIT pour femme
Dernières sorties
NikeCourt Ace Advantage
Short de tennis Dri-FIT pour femme
80 CHF
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Short en maille Brazil pour femme
Jordan Brooklyn
Short en maille Brazil pour femme
75 CHF
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Short d'athlétisme 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
NikeSKIMS Stretch Nylon
Short d'athlétisme 13 cm pour femme
85 CHF
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
FC Barcelona 2026/27 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
64.95 CHF
Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
37 CHF
Nike Dri-FIT Park 3
Nike Dri-FIT Park 3 Short de football en maille pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Dri-FIT Park 3
Short de football en maille pour Femme
20 CHF
NikeCourt
NikeCourt Short de tennis Dri-FIT avec poches pour femme
Matériaux recyclés
NikeCourt
Short de tennis Dri-FIT avec poches pour femme
52 CHF
Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
75 CHF
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Short de running ajusté Dri-FIT ADV pour femme
Meilleure vente
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Short de running ajusté Dri-FIT ADV pour femme
85 CHF
Nike One
Nike One Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short doublé à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
45 CHF
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Short taille mi-haute pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Studio Fleece Medium Weight
Short taille mi-haute pour Femme
40 CHF
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short à motif en tissu en molleton pour femme
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Short à motif en tissu en molleton pour femme
70 CHF
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
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Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
50 CHF
Nike Swift
Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Swift
Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
75 CHF
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Cycliste taille haute 20 cm pour femme
35 CHF
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
55 CHF
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Short à motif pour Femme
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Short à motif pour Femme
65 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Short indéchirable léger ample à taille haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Short indéchirable léger ample à taille haute pour femme
57 CHF
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Short ample taille mi-haute pour femme
Nike Pregame Fleece
Short ample taille mi-haute pour femme
80 CHF
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
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Short taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
45 CHF
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
64.95 CHF
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Domicile
Short de foot Replica Nike Dri-FIT pour femme
64.95 CHF
WNBA Legends
WNBA Legends Short de basket en Fleece Nike
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Short de basket en Fleece Nike
80 CHF
Nike Sportswear
Nike Sportswear Short d'athlétisme ample taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Short d'athlétisme ample taille mi-haute pour femme
57 CHF
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Short en mesh Flow WNBA
Nike WNBA 30th
Short en mesh Flow WNBA
80 CHF
Nike Pro
Nike Pro Short tissé taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short tissé taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT 8 cm pour femme
42 CHF
Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
28 % de réduction
Nike Pro
Nike Pro Short 2-en-1 pour Femme
Matériaux recyclés
Nike Pro
Short 2-en-1 pour Femme
28 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 8 cm pour femme
28 % de réduction
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Cycliste taille haute 13 cm pour femme
Nike Pro Seamless
Cycliste taille haute 13 cm pour femme
28 % de réduction
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Pro Sculpt
Cycliste taille haute 13 cm Dri-FIT pour femme
29 % de réduction
Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike One
Cycliste taille haute 20 cm pour femme
29 % de réduction
Nike Universa
Nike Universa Short 2-en-1 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Universa
Short 2-en-1 13 cm pour femme
29 % de réduction
Nike Sportswear Chill Poplin
Nike Sportswear Chill Poplin Short ample à rayures et à taille mi-haute pour femme
Meilleure vente
Nike Sportswear Chill Poplin
Short ample à rayures et à taille mi-haute pour femme
28 % de réduction
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
30 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Short ample taille mi-haute 8 cm en tissu Fleece pour femme
Nike Sportswear
Short ample taille mi-haute 8 cm en tissu Fleece pour femme
29 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Short ample en satin à taille mi-haute pour femme
Matériaux recyclés
Nike Sportswear
Short ample en satin à taille mi-haute pour femme
29 % de réduction
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Short taille mi-haute pour Femme
Nike Sportswear Chill Terry
Short taille mi-haute pour Femme
28 % de réduction
Nike Sportswear
Nike Sportswear Short taille haute 5 cm pour femme
Nike Sportswear
Short taille haute 5 cm pour femme
29 % de réduction

Shorts bleu marine pour femme : bouge comme tu veux

Légers, extensibles et offrant un bon maintien, les shorts bleus pour femme Nike te permettent de bouger en toute liberté. Il y a des versions anti-transpiration dotées de la technologie Dri-FIT innovante qui éloigne l'humidité de la peau afin qu'elle s'évapore plus rapidement. Tu restes ainsi au sec et à l'aise. Tu trouveras aussi des modèles équipés de la Nike Stealth Evaporation Tech qui contribue à réduire les traces de transpiration en dispersant l'humidité. Le tissu sèche vite, offrant une sensation de fraîcheur. Tu veux un short bleu foncé pour femme laissant circuler l'air ? Mise sur un modèle doté de fentes à l'ourlet, gage de plus de liberté pour le running, les étirements ou les sauts. Côté matières, il y a des tissus tissés ultra-doux et soyeux. Notre collection comprend des shorts bleu roi pour femme originaux ainsi que des versions bleu marine classiques. Si tu souhaites plus de maintien, adopte un short comprenant une doublure ajustée qui réduit les frottements, afin que tu puisses repousser tes limites, sans distractions.

Découvre des shorts bleu ciel pour femme dans la coupe qui te convient. Des modèles taille mi-haute à large ceinture élastique qui épousent le tronc aux versions taille haute à coupe épurée qui sculptent et maintiennent, en passant par les pièces sans coutures à l'avant qui empêchent le tissu de remonter et assurent une tenue impeccable. Il y a aussi des articles à coutures douces qui restent confortables, quels que soient tes mouvements. De plus, tu pourras garder tes affaires à portée de main dans les grandes poches à l'arrière.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis un short pour femme bleu portant l'étiquette « Matières durables ». Elle signifie que les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester résistant est issu de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche recyclés. C'est l'une de nos réponses face à ce défi.