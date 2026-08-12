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Tenues et Vêtements de Basket

Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Short de basket en mesh 13 cm pour homme
Dernières sorties
Ja Standard Issue
Short de basket en mesh 13 cm pour homme
70 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
57 CHF
Stephen Curry Golden State Warriors 2024/25 Statement Edition
Stephen Curry Golden State Warriors 2024/25 Statement Edition Maillot Jordan Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
Stephen Curry Golden State Warriors 2024/25 Statement Edition
Maillot Jordan Dri-FIT NBA Swingman pour homme
120 CHF
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition Maillot Nike NBA Swingman pour ado (garçon)
LeBron James Los Angeles Lakers 2023/24 Icon Edition
Maillot Nike NBA Swingman pour ado (garçon)
99.95 CHF
« LÉGÈRE ET RÉSISTANTE, LA SABRINA 4 A TOUS LES ATOUTS. »
« LÉGÈRE ET RÉSISTANTE, LA SABRINA 4 A TOUS LES ATOUTS. »
Sabrina Ionescu
San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
San Antonio Spurs Icon Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman Short Jordan Dri-FIt NBA pour homme
Matériaux recyclés
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Short Jordan Dri-FIt NBA pour homme
80 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en mesh 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en mesh 13 cm pour homme
52 CHF
Sabrina
Sabrina T-shirt de basket Dri-FIT Nike
Dernières sorties
Sabrina
T-shirt de basket Dri-FIT Nike
52 CHF
Nike Crossover
Nike Crossover Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
64.95 CHF
Miami Heat Statement Edition
Miami Heat Statement Edition Maillot Jordan Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
Miami Heat Statement Edition
Maillot Jordan Dri-FIT NBA Swingman pour homme
120 CHF
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Cleveland Cavaliers Icon Edition Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
Cleveland Cavaliers Icon Edition
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
120 CHF
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 Victor Wembanyama
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 Victor Wembanyama Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman
Matériaux recyclés
San Antonio Spurs Icon Edition 2022/23 Victor Wembanyama
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman
120 CHF
Team 31
Team 31 T-shirt Nike Logo pour homme
Team 31
T-shirt Nike Logo pour homme
40 CHF
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Short de basketball Jordan Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
Boston Celtics Statement Edition
Short de basketball Jordan Dri-FIT NBA Swingman pour homme
80 CHF
Dallas Mavericks
Dallas Mavericks Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Dallas Mavericks
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
San Antonio Spurs 2025/26 Statement Edition
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
120 CHF
A’ja Wilson
A’ja Wilson Haut de basket réversible asymétrique Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
A’ja Wilson
Haut de basket réversible asymétrique Dri-FIT pour femme
64.95 CHF
Jordan Sport Quai 54
Jordan Sport Quai 54 Veste pour homme
Matériaux recyclés
Jordan Sport Quai 54
Veste pour homme
105 CHF
Golden State Warriors
Golden State Warriors Tee-shirt Nike NBA pour Homme
Golden State Warriors
Tee-shirt Nike NBA pour Homme
40 CHF
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition Maillot de NBA Nike Dri-FIT Swingman pour homme
Matériaux recyclés
Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder 2022/23 Association Edition
Maillot de NBA Nike Dri-FIT Swingman pour homme
120 CHF
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Survêtement Nike NBA Club Peak pour homme
Matériaux recyclés
Los Angeles Lakers Courtside
Survêtement Nike NBA Club Peak pour homme
150 CHF
Nike Elite 2.0
Nike Elite 2.0 Chaussettes mi-mollet épaisses (1 paire)
Nike Elite 2.0
Chaussettes mi-mollet épaisses (1 paire)
17 CHF
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Short de basket Dri-FIT 28 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike DNA Academy
Short de basket Dri-FIT 28 cm pour homme
40 CHF
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Dernières sorties
Chicago Bulls Icon Edition
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
120 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en molleton Dri-FIT 20 cm pour homme
Dernières sorties
Nike Standard Issue
Short de basket en molleton Dri-FIT 20 cm pour homme
80 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Pantalon de basket à ourlet ouvert brossé Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Pantalon de basket à ourlet ouvert brossé Therma-FIT pour homme
105 CHF
Denver Nuggets Association Edition
Denver Nuggets Association Edition Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
Denver Nuggets Association Edition
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
120 CHF
Boston Celtics
Boston Celtics Tee-shirt Nike NBA pour Homme
Boston Celtics
Tee-shirt Nike NBA pour Homme
40 CHF
Kobe « Lunar New Year »
Kobe « Lunar New Year » Pantalon Nike Windrunner pour homme
Matériaux recyclés
Kobe « Lunar New Year »
Pantalon Nike Windrunner pour homme
150 CHF
Nike
Nike Sweat à capuche de basket Dri-FIT pour ado
Dernières sorties
Nike
Sweat à capuche de basket Dri-FIT pour ado
64.95 CHF
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Sweat à capuche de basket oversize pour femme
Nike Phoenix Fleece
Sweat à capuche de basket oversize pour femme
115 CHF
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
Golden State Warriors Association Edition
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
120 CHF
Los Angeles Lakers City Edition
Los Angeles Lakers City Edition Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
Los Angeles Lakers City Edition
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
120 CHF
San Antonio Spurs Courtside
San Antonio Spurs Courtside T-shirt Jordan '85 NBA Statement pour homme
San Antonio Spurs Courtside
T-shirt Jordan '85 NBA Statement pour homme
45 CHF
San Antonio Spurs Association Edition
San Antonio Spurs Association Edition Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
San Antonio Spurs Association Edition
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
120 CHF
A'ja Wilson
A'ja Wilson Short de basket Dri-FIT
Matériaux recyclés
A'ja Wilson
Short de basket Dri-FIT
75 CHF
Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th T-shirt Nike WNBA
Nike WNBA 30th
T-shirt Nike WNBA
70 CHF
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition Maillot Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Matériaux recyclés
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Maillot Nike Dri-FIT WNBA Rebel
110 CHF
A’ja Wilson
A’ja Wilson Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
A’ja Wilson
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
64.95 CHF
A’ja Wilson
A’ja Wilson Sweat à capuche de basket pour femme
A’ja Wilson
Sweat à capuche de basket pour femme
99.95 CHF
France Practice
France Practice T-shirt de basket Jordan pour homme
Matériaux recyclés
France Practice
T-shirt de basket Jordan pour homme
40 CHF
Boston Celtics
Boston Celtics Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Boston Celtics
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Boston Celtics Courtside
Boston Celtics Courtside Veste à zip tissée Nike NBA Club pour homme
Matériaux recyclés
Boston Celtics Courtside
Veste à zip tissée Nike NBA Club pour homme
105 CHF
Chicago Bulls Association Edition
Chicago Bulls Association Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Chicago Bulls Association Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Kobe
Kobe Veste de basket Nike pour Homme
Matériaux recyclés
Kobe
Veste de basket Nike pour Homme
260 CHF
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Oklahoma City Thunder Icon Edition Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
Oklahoma City Thunder Icon Edition
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
120 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Sweat à capuche de basket brossé Therma-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Sweat à capuche de basket brossé Therma-FIT pour homme
94.95 CHF
Nike DNA
Nike DNA Short de basket 13 cm pour ado
Meilleure vente
Nike DNA
Short de basket 13 cm pour ado
45 CHF

Tenues de basket: jouez à fond

Exprimez le meilleur de vous-même sur le terrain avec des vêtements de basket qui vous donnent l'impression d'être un pro. Nos leggings et shorts high-tech pour hommes et femmes offrent un maximum de soutien, de confort et de liberté de mouvement. Les hauts en tissu Dri-FIT évacuent la transpiration afin de sécher rapidement. Vous pouvez opter pour des T-shirts, des maillots et des débardeurs amples avec des imprimés inspirés du sport, ou rester simple avec un haut performant et élégant orné de l'emblématique Swoosh.

Le confort est essentiel lorsque vous êtes sur le terrain, mais il est tout aussi important lorsque vous n'y êtes pas. Équipez-vous de nos bas de survêtement doublés en Fleece et de nos sweats à capuche assortis, conçus pour vous garder bien au chaud lors des échauffements ou après le match. Procurez-vous des modèles de qualité professionnelle aux couleurs de votre joueur préféré pour représenter votre équipe avec fierté.

Les juniors en herbe de la NBA vont adorer nos tenues de basket pour enfants. Tenues complètes pour perfectionner leurs compétences, T-shirt graphiques et vêtements de basketball d'intérieur inspirés de leurs joueurs préférés : nous avons ce qu'il faut. Vous trouverez également des tenues de basketball ultra-douces pour bébés, destinées aux futurs joueurs comme aux plus jeunes fans.