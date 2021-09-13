Comment laver et prendre soin de votre brassière de sport

Comment laver et entretenir votre brassière de sport
Entretien des produits
Suivez ces cinq conseils simples pour éliminer la saleté, la transpiration et les mauvaises odeurs de votre brassière de sport et prolonger sa durée de vie.
Matériel
- Du shampooing ou du savon à lessive
- Un additif de lavage
- De l'eau froide
Outils
- Une petite baignoire ou un évier
- Un filet à lingerie ou à vêtements
- Une machine à laver (facultatif)
Laver et entretenir correctement une brassière de sport en cinq étapes
Votre brassière de sport vous garantit le maintien dont vous avez besoin pour courir, sauter et bondir tout en restant bien concentrée.Mais dans votre progression vers vos objectifs de fitness, vous terminerez chaque entraînement avec une brassière de sport humide nécessitant un lavage adapté.
Tout comme d'autres vêtements de sport haute performance, une brassière exige en effet des soins particuliers.Si vous souhaitez qu'elle conserve son maintien et sa tenue comme au premier jour, vous devez savoir comment vous y prendre pour la laver.
Suivez ces conseils de lavage pour prolonger la durée de vie de votre brassière et garantir sa propreté et sa fraîcheur.
1. Lavez-la après chaque utilisation
Le nettoyage systématique de votre brassière de sport après chaque entraînement permettra de limiter l'apparition de mauvaises odeurs ; cependant, même si elle ne sent pas mauvais, mieux vaut tout de même la laver après chaque utilisation.
Remettre directement votre brassière de sport dans la commode favorise le développement de bactéries, de champignons et de levures dans les fibres du vêtement.D'autant que le dessous de la poitrine est une zone particulièrement vulnérable aux mycoses.Vous risqueriez également de développer des rougeurs, une poussée d'acné, une infection bactérienne ou une irritation de la poitrine si vous ne lavez pas régulièrement vos brassières de sport.
Retirez-la donc dès la fin de votre entraînement, et lavez-la aussitôt ou étendez-la pour la laisser sécher à l'air libre en attendant de lancer une lessive.
2. Lavez à la main ou en machine dans un filet à lingerie
Le meilleur moyen de prolonger la durée de vie de votre brassière de sport est de la laver à la main.Cette méthode a le mérite d'être aussi plus écoresponsable qu'une lessive en machine.
Plutôt que de la lessive traditionnelle, utilisez un savon doux pour les mains, du savon à lessive ou du shampooing.En effet, les lessives traditionnelles peuvent s'avérer difficiles à rincer lors d'un lavage à la main, causant une accumulation de résidus dans les fibres de votre brassière et l'apparition éventuelle de mauvaises odeurs.
Laissez tremper votre brassière de sport dans de l'eau savonneuse pendant 20 à 30 minutes, puis frottez doucement le tissu à la main.Videz ensuite l'évier et remplissez-le avec de l'eau froide jusqu'à ce que le savon soit parti complètement.
Si vous lavez votre brassière de sport en machine, suivez les étapes suivantes :
- Attachez les fermoirs de votre brassière de sport.
- Si votre brassière de sport comporte des coussinets amovibles, retirez-les et lavez-les à la main.
- Placez votre brassière de sport dans un filet à lingerie (ou à vêtements), surtout si vous ajoutez d'autres vêtements à la lessive.
- Suivez les consignes d'entretien sur l'étiquette.En l'absence d'étiquette, lavez à l'eau tiède ou chaude avec un cycle délicat.
- Utilisez de la lessive traditionnelle ou de la lessive spécialement conçue pour les tissus haute performance.Évitez d'utiliser trop de lessive.
Le filet à lingerie vous permettra de protéger le tissu de votre brassière au lavage en le séparant des autres vêtements.
3. Remplacez l'assouplissant par un additif de lavage
Les vêtements synthétiques anti-transpiration comme ceux de la gamme Nike Dri-FIT vous maintiennent au sec tout en vous assurant fraîcheur et confort, mais ils ne résistent pas bien à l'utilisation d'un assouplissant.
Les assouplissants engorgent les fibres de votre brassière de sport, de sorte que la transpiration et la saleté restent piégées à l'intérieur au lieu de partir au lavage.Qui plus est, ils empêchent le tissu de remplir ses fonctions, c'est-à-dire respirer et évacuer l'humidité présente à la surface de votre peau.
Évitez l'assouplissant et les lingettes assouplissantes. Optez plutôt pour un additif de lavage spécialement conçu pour les vêtements haute performance.
4. Faites sécher à plat
Évitez d'utiliser un sèche-linge, surtout à une température élevée.Le sèche-linge risque de détendre le tissu et les élastiques de votre brassière de sport, ce qui endommagerait son maintien et pourrait même la déformer.Par chance, les brassières de sport sont conçues pour sécher rapidement.
Faites sécher la vôtre à l'air libre, sur une surface plane que vous recouvrirez d'une serviette.Vous pouvez également l'étendre sur un séchoir.
Ne suspendez pas vos brassières par les bretelles ; cela risquerait de les détendre.
5. Remplacez vos brassières de sport usées
Même en lui accordant le plus grand soin, votre brassière de sport finira par s'user avec le temps. Elle perdra de son efficacité et ne vous garantira plus un maintien optimal à la salle de sport.Repérez les signes indiquant que le moment est venu de remplacer votre vieille brassière :
- Le bandeau est détendu et n'offre plus un maintien suffisant.
- Le bandeau glisse ou la brassière remonte lorsque vous levez les bras.
- Le tissu peluche ou présente un aspect usé par endroits.
- Le bandeau ou les bretelles irritent votre peau.
- La brassière est tâchée ou conserve une mauvaise odeur après lavage.
Si vous entretenez vos brassières de sport correctement, vous pouvez espérer en faire une utilisation régulière pendant environ un an.Lorsqu'il sera temps pour vous d'en acheter une nouvelle, veillez à choisir une coupe et un maintien adaptés, ainsi que des matières qui vous permettront de rester au sec et au frais.