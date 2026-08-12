Shorts de basketball : l'équipe va bénéficier d'une technologie pro
Nos shorts de basketball sont conçus pour améliorer vos performances. Ainsi, nos tissus flexibles suivent vos mouvements et nos tissages respirants vous gardent au frais. Au sein de notre large gamme de couleurs et de coupes, vous trouverez le modèle idéal. Les teintes vives vous permettent de vous affirmer, et les tons neutres s'assortissent facilement. Représentez vos héros avec allure dans nos articles aux couleurs de votre équipe. Nos shorts de basket longs offrent une protection supplémentaire et un look décontracté, tandis que les shorts de basketball courts procurent une sensation ultralégère. Tous présentent le Swoosh emblématique de Nike, gage de qualité reconnaissable entre tous.
Ce qui distingue les shorts de basket sur le terrain, ce sont d'abord les tissus intelligents grâce auxquels vous donnez votre meilleure performance. La construction légère et extensible vous procure une liberté de mouvement absolue : rien ne vous retient. Les fentes aux ourlets et les ceintures élastiques renforcent la sensation d'aisance. Notre technologie innovante Dri-FIT de Nike évacue la transpiration et la disperse à la surface du tissu afin qu'elle sèche rapidement. Les empiècements en mesh et les fentes d'aération optimisent la ventilation pour vous garder au frais et au sec. Les modèles à poches latérales sont parfaits pour sécuriser vos affaires.
Parce que veiller sur notre planète est notre objectif le plus important, nous fabriquons nos vêtements et chaussures dans des matériaux durables autant que possible. Sélectionnez des vêtements qui intègrent au moins 50 % de matières recyclées, comme du polyester recyclé et du nylon filé à partir de bouteilles en plastique, tapis et filets de pêche usés. Tout cela fait partie du programme Move to Zero de Nike, notre aventure vers un avenir zéro émission de carbone et zéro déchet nets. Pour nous rejoindre, choisissez un short de basket portant l'étiquette « Matières durables ».