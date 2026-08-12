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Shorts de Basket et de NBA

(62)
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Short de basket Dri-FIT 28 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike DNA Academy
Short de basket Dri-FIT 28 cm pour homme
40 CHF
Boston Celtics Statement Edition
Boston Celtics Statement Edition Short de basketball Jordan Dri-FIT NBA Swingman pour homme
Matériaux recyclés
Boston Celtics Statement Edition
Short de basketball Jordan Dri-FIT NBA Swingman pour homme
80 CHF
San Antonio Spurs Icon Edition
San Antonio Spurs Icon Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
San Antonio Spurs Icon Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman Short Jordan Dri-FIt NBA pour homme
Matériaux recyclés
Los Angeles Lakers Statement Edition Swingman
Short Jordan Dri-FIt NBA pour homme
80 CHF
Dallas Mavericks
Dallas Mavericks Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Dallas Mavericks
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Nike Crossover
Nike Crossover Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT 13 cm pour femme
64.95 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Short Diamond 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short Diamond 10 cm pour femme
57 CHF
A'ja Wilson
A'ja Wilson Short de basket Dri-FIT
Matériaux recyclés
A'ja Wilson
Short de basket Dri-FIT
75 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en molleton Dri-FIT 20 cm pour homme
Dernières sorties
Nike Standard Issue
Short de basket en molleton Dri-FIT 20 cm pour homme
80 CHF
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Short de basket en mesh 13 cm pour homme
Dernières sorties
Ja Standard Issue
Short de basket en mesh 13 cm pour homme
70 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en mesh 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en mesh 13 cm pour homme
52 CHF
A’ja Wilson
A’ja Wilson Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
Matériaux recyclés
A’ja Wilson
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
64.95 CHF
Boston Celtics
Boston Celtics Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Boston Celtics
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Chicago Bulls Association Edition
Chicago Bulls Association Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Chicago Bulls Association Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Nike DNA
Nike DNA Short de basket 13 cm pour ado
Meilleure vente
Nike DNA
Short de basket 13 cm pour ado
45 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Short 13 cm pour femme
Jordan Sport
Short 13 cm pour femme
45 CHF
Book Standard Issue
Book Standard Issue Short pour homme
Book Standard Issue
Short pour homme
135 CHF
Kobe
Kobe Short de basket 2-en-1 pour homme
Matériaux recyclés
Kobe
Short de basket 2-en-1 pour homme
115 CHF
Jordan Sport Quai 54
Jordan Sport Quai 54 Short Dri-FIT pour homme
Jordan Sport Quai 54
Short Dri-FIT pour homme
57 CHF
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Boston Celtics Icon Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Los Angeles Lakers Icon Edition
Los Angeles Lakers Icon Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Los Angeles Lakers Icon Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Kobe
Kobe Short de basket pour ado
Kobe
Short de basket pour ado
85 CHF
Milwaukee Bucks Icon Edition
Milwaukee Bucks Icon Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Milwaukee Bucks Icon Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Dallas Mavericks Icon Edition
Dallas Mavericks Icon Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Dallas Mavericks Icon Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Nike Essential
Nike Essential Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Essential
Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
40 CHF
Luka Dončić
Luka Dončić Short Diamond Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Luka Dončić
Short Diamond Dri-FIT pour homme
70 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Short en mesh pour Femme
Jordan Sport
Short en mesh pour Femme
45 CHF
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Chicago Bulls Icon Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Los Angeles Lakers
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Short Nike Dri-FIT NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Phoenix Suns Icon Edition
Short Nike Dri-FIT NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Short Diamond
Matériaux recyclés
Jordan Dri-FIT Sport
Short Diamond
60 CHF
Nike Essential
Nike Essential Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Essential
Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
40 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket 15 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket 15 cm Dri-FIT pour homme
70 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Short imprimé taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short imprimé taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
52 CHF
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Short de basket Dri-FIT 20 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike DNA Academy
Short de basket Dri-FIT 20 cm pour homme
40 CHF
Kobe
Kobe Short de basket Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Kobe
Short de basket Dri-FIT pour homme
70 CHF
ADN Nike
ADN Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ADN Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
57 CHF
Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Milwaukee Bucks
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en Fleece Therma-FIT 36 cm Homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en Fleece Therma-FIT 36 cm Homme
80 CHF
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Short d'entraînement en mesh Jordan Dri-FIT NBA pour homme
Matériaux recyclés
Chicago Bulls Courtside
Short d'entraînement en mesh Jordan Dri-FIT NBA pour homme
85 CHF
Ja
Ja Short de basket 20,5 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Ja
Short de basket 20,5 cm Dri-FIT pour homme
57 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket 13 cm pour homme
64.95 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en mesh Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en mesh Dri-FIT 13 cm pour homme
64.95 CHF
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Short de basket 15 cm pour Homme
Ja Standard Issue
Short de basket 15 cm pour Homme
80 CHF
Nike
Nike Short de basket classique Dri-FIT 25 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike
Short de basket classique Dri-FIT 25 cm pour homme
45 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket Practice Mesh 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket Practice Mesh 13 cm pour homme
64.95 CHF
Nike Crossover
Nike Crossover Short de basket Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT pour ado
30 CHF
Ja
Ja Short de basket Nike 35,5 cm pour homme
Ja
Short de basket Nike 35,5 cm pour homme
115 CHF
Nike Essential
Nike Essential Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Essential
Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
40 CHF
Luka Dončić
Luka Dončić Short Diamond Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Luka Dončić
Short Diamond Dri-FIT pour homme
70 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Short en mesh pour Femme
Jordan Sport
Short en mesh pour Femme
45 CHF
Chicago Bulls Icon Edition
Chicago Bulls Icon Edition Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Chicago Bulls Icon Edition
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Los Angeles Lakers
Los Angeles Lakers Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Los Angeles Lakers
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Phoenix Suns Icon Edition
Phoenix Suns Icon Edition Short Nike Dri-FIT NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Phoenix Suns Icon Edition
Short Nike Dri-FIT NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Short Diamond
Matériaux recyclés
Jordan Dri-FIT Sport
Short Diamond
60 CHF
Nike Essential
Nike Essential Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
Nike Essential
Short de basket en mesh Dri-FIT pour femme
40 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket 15 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket 15 cm Dri-FIT pour homme
70 CHF
Jordan Sport
Jordan Sport Short imprimé taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
Matériaux recyclés
Jordan Sport
Short imprimé taille haute Dri-FIT 13 cm pour femme
52 CHF
Nike DNA Academy
Nike DNA Academy Short de basket Dri-FIT 20 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike DNA Academy
Short de basket Dri-FIT 20 cm pour homme
40 CHF
Kobe
Kobe Short de basket Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Kobe
Short de basket Dri-FIT pour homme
70 CHF
ADN Nike
ADN Nike Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
ADN Nike
Short de basket 20 cm Dri-FIT pour homme
57 CHF
Milwaukee Bucks
Milwaukee Bucks Short Nike NBA Swingman pour Homme
Matériaux recyclés
Milwaukee Bucks
Short Nike NBA Swingman pour Homme
80 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en Fleece Therma-FIT 36 cm Homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en Fleece Therma-FIT 36 cm Homme
80 CHF
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Short d'entraînement en mesh Jordan Dri-FIT NBA pour homme
Matériaux recyclés
Chicago Bulls Courtside
Short d'entraînement en mesh Jordan Dri-FIT NBA pour homme
85 CHF
Ja
Ja Short de basket 20,5 cm Dri-FIT pour homme
Matériaux recyclés
Ja
Short de basket 20,5 cm Dri-FIT pour homme
57 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket 13 cm pour homme
64.95 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket en mesh Dri-FIT 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket en mesh Dri-FIT 13 cm pour homme
64.95 CHF
Ja Standard Issue
Ja Standard Issue Short de basket 15 cm pour Homme
Ja Standard Issue
Short de basket 15 cm pour Homme
80 CHF
Nike
Nike Short de basket classique Dri-FIT 25 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike
Short de basket classique Dri-FIT 25 cm pour homme
45 CHF
Nike Standard Issue
Nike Standard Issue Short de basket Practice Mesh 13 cm pour homme
Matériaux recyclés
Nike Standard Issue
Short de basket Practice Mesh 13 cm pour homme
64.95 CHF
Nike Crossover
Nike Crossover Short de basket Dri-FIT pour ado
Matériaux recyclés
Nike Crossover
Short de basket Dri-FIT pour ado
30 CHF
Ja
Ja Short de basket Nike 35,5 cm pour homme
Ja
Short de basket Nike 35,5 cm pour homme
115 CHF
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Nos shorts de basketball sont conçus pour améliorer vos performances. Ainsi, nos tissus flexibles suivent vos mouvements et nos tissages respirants vous gardent au frais. Au sein de notre large gamme de couleurs et de coupes, vous trouverez le modèle idéal. Les teintes vives vous permettent de vous affirmer, et les tons neutres s'assortissent facilement. Représentez vos héros avec allure dans nos articles aux couleurs de votre équipe. Nos shorts de basket longs offrent une protection supplémentaire et un look décontracté, tandis que les shorts de basketball courts procurent une sensation ultralégère. Tous présentent le Swoosh emblématique de Nike, gage de qualité reconnaissable entre tous.

Ce qui distingue les shorts de basket sur le terrain, ce sont d'abord les tissus intelligents grâce auxquels vous donnez votre meilleure performance. La construction légère et extensible vous procure une liberté de mouvement absolue : rien ne vous retient. Les fentes aux ourlets et les ceintures élastiques renforcent la sensation d'aisance. Notre technologie innovante Dri-FIT de Nike évacue la transpiration et la disperse à la surface du tissu afin qu'elle sèche rapidement. Les empiècements en mesh et les fentes d'aération optimisent la ventilation pour vous garder au frais et au sec. Les modèles à poches latérales sont parfaits pour sécuriser vos affaires.

Parce que veiller sur notre planète est notre objectif le plus important, nous fabriquons nos vêtements et chaussures dans des matériaux durables autant que possible. Sélectionnez des vêtements qui intègrent au moins 50 % de matières recyclées, comme du polyester recyclé et du nylon filé à partir de bouteilles en plastique, tapis et filets de pêche usés. Tout cela fait partie du programme Move to Zero de Nike, notre aventure vers un avenir zéro émission de carbone et zéro déchet nets. Pour nous rejoindre, choisissez un short de basket portant l'étiquette « Matières durables ».