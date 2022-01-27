Yoga pour le cœur : quels bienfaits ?

Différents spécialistes continuent de mettre au jour la capacité du yoga à stimuler la santé cardiaque. En outre, le fait de passer en rythme d'une posture à une autre renforce la connexion entre le corps et l'esprit.



Après tout, le yoga repose essentiellement sur la respiration et la pleine conscience. La pratique elle-même consiste en un enchaînement de mouvements intentionnels, guidés en grande partie par votre respiration. C'est cette dernière qui vous permet de passer d'une posture à une autre avec fluidité. Pour certaines personnes, la pratique du yoga renforce la confiance en soi, en cultivant leur force intérieure, leur conscience d'elles-mêmes et leur capacité à faire preuve de gratitude.



Sur le plan physique, la pratique régulière du yoga peut améliorer votre santé des manières suivantes :

Régulation de la tension artérielle

Réduction du stress

Amélioration de la qualité de sommeil

Le maintien de différentes postures au fil d'une séance de yoga sollicite la fonction cardiaque, et des recherches ont identifié en quoi cette pratique pouvait s'avérer bénéfique pour votre santé cardiovasculaire dans son ensemble. En effet, une étude a montré que les personnes qui pratiquent régulièrement le yoga sont davantage susceptibles de s'adonner à d'autres formes d'activités physiques et de présenter des habitudes alimentaires plus saines, deux facteurs qui participent au maintien d'une bonne santé cardiaque.