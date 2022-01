Qu'est-ce que l'ivresse du coureur ?

Certains efforts physiques poussent le corps à sécréter des endorphines, des molécules chimiques qui entraînent une sensation de bonheur et de plaisir. Agissant comme une sorte d'antalgique naturel, elles sont extrêmement utiles aux runners et runneuses de fond et à celles et ceux qui aiment les runs difficiles.



Pendant longtemps, les endorphines ont été considérées comme la principale cause de l'ivresse du runner. Ces neurotransmetteurs sont en effet connus pour masquer la douleur musculaire, l'un des effets de ce phénomène. Des études plus récentes montrent pourtant que les endorphines ne sont peut-être pas en cause.



Aujourd'hui, les chercheurs pensent que cette euphorie proviendrait plutôt du système endocannabinoïde. Comme son nom l'indique, ce système sécrète une substance appelée les endocannabinoïdes. Lorsqu'elle circule dans le sang, cette dernière induit une sensation de détente et même une certaine euphorie. Et lorsque vous faites de l'exercice, vos niveaux d'endocannabinoïdes augmentent.



En termes de sensations, les effets des endorphines et des endocannabinoïdes sont semblables. Une chose les différencie pourtant : la façon dont elles circulent dans le corps. Ainsi, les endorphines ne circulent pas librement entre le système sanguin et le cerveau. En raison de leur taille, qui est pourtant miscroscopique, elles ne sont pas en mesure de traverser la barrière hémato-encéphalique. Les endocannabinoïdes, au contraire, y parviennent sans difficulté. En d'autres termes, les endocannabinoïdes arrivent au cerveau, mais pas les endorphines.



N'oublions pas la dopamine



Parmi les ingrédients qui permettent d'atteindre l'ivresse du runner, on trouve également une autre molécule : la dopamine. Souvent appelé « hormone du bonheur », ce neurotransmetteur déclenche un sentiment de plaisir et de plénitude qui vous laisse une impression de réelle satisfaction après votre run.



Vous noterez également des montées de dopamine lorsque vous vivez quelque chose de vraiment positif. C'est en quelque sorte le système de récompense de votre corps. Lorsque vous savourez pleinement ce gros morceau de gâteau au chocolat ou que vous rougissez au moment de recevoir une récompense devant vos collègues, c'est sous l'effet de la dopamine.