Yoga pour les athlètes : comment le yoga peut améliorer les performances sportives

Parfois, le yoga est considéré comme une routine d'échauffement qui intègre des étirements et une activation musculaire. Et bien que les poses et les enchaînements puissent certainement faire partie d'un échauffement, le yoga ne se limite pas à cela. Les éléments clés du yoga qui se prêtent à la performance athlétique comprennent :

Travail de mobilité ciblé

Entraînement respiratoire

Force contrôlée sous charge

Pratique de la coordination neuromusculaire

Récupération du stress et résilience mentale

« De tels effets, obtenus grâce à une pratique régulière du yoga, peuvent avoir un effet d'entraînement sur ta santé d'athlète », explique Jessica Schatz, R.Y.T., professeure de yoga et coach en biomécanique à Los Angeles, en Californie. « Par exemple, une diminution du stress et un meilleur bien-être émotionnel peuvent conduire à un sommeil plus profond, ce qui se traduit par une récupération plus rapide après l'exercice, une amélioration de l'humeur et une immunité renforcée. Tu empiles simplement tous ces avantages pour mieux fonctionner au quotidien. »

Pour approfondir la façon dont ces facteurs peuvent être atteints grâce au yoga, décomposons ces avantages majeurs et mettons en évidence les recherches qui expliquent pourquoi le yoga est un bon choix pour améliorer les performances sportives, quel que soit le sport que tu pratiques.