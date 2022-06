Crater Impact : Behind the Design

Chez Nike, notre démarche en faveur d'un futur plus durable se traduit par la transformation de déchets en chaussures, pour que notre activité pèse moins sur la planète et nécessite moins de ressources. La Crater Impact marque une étape dans cette aventure. Conçue dans le respect de notre éthique de recyclage, cette chaussure utilise les déchets en toute discrétion, en y intégrant de façon invisible des matières recyclées et des matières à faible impact. Notre équipe de conception a méticuleusement pesé les déchets et les bouteilles en plastique usagées, les mousses et les résidus de broyage pour créer une chaussure qui présente au moins 25 % de son poids en matières recyclées et affiche un look stylé, tout en ayant un impact moindre sur la planète.