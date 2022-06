Donnez un nouveau souffle à vos vieilles sneakers à l'aide d'ingrédients naturels

Même si la plupart d'entre nous n'avons pas (encore) le réflexe naturel de tremper nos chaussures dans un bac d'eau chaude infusée avec des betteraves pour lutter contre le changement climatique, pour Aja, ça fait partie du quotidien, c'est un aspect de son travail.



« Je suis là pour inciter les designers et designeuses de toute l'entreprise à explorer, rêver, découvrir et être toujours enthousiastes à l'idée d'adopter de nouveaux procédés et de nouvelles approches, explique-t-elle à propos de son job au sein du Blue Ribbon Studio, l'espace de création Nike. Parfois, on fait des erreurs, mais c'est comme ça qu'on découvre d'heureux hasards et qu'on résout des problèmes ! »



Et vous, êtes-vous prêt(e)s à résoudre quelques problèmes d'ordre pratique avec des idées novatrices (et un peu d'huile de coude) ? Lisez la suite pour découvrir comment nettoyer, teindre et coller vos chaussures, à l'aide de méthodes respectueuses de l'environnement qu'Aja et sa collègue Indah Nur utilisent régulièrement chez elles. C'est parti !