La musculation peut-elle retarder la croissance ? L'avis des spécialistes

La National Strength and Conditioning Association a émis un énoncé de position sur la question des jeunes et de l'entraînement musculaire en 2009 et n'a pas mis à jour ses directives depuis. Cette déclaration indique : « Un nombre croissant de recherches montre que l'entraînement de résistance peut apporter des avantages uniques aux enfants et aux adolescents lorsqu'il est prescrit et supervisé de manière appropriée. Les organismes médicaux, sportifs et de remise en forme acceptent de plus en plus l'entraînement de résistance chez les jeunes. »

La déclaration conclut en affirmant que les inquiétudes concernant l'entraînement de résistance chez les jeunes sont dépassées et qu'il existe désormais suffisamment de données pour justifier cette pratique, à condition que l'entraînement soit adapté à l'âge des participants.

Les recherches publiées depuis la publication de ces directives corroborent l'affirmation que la musculation est sans danger pour les jeunes. Par exemple, un rapport clinique datant de 2020 produit par l'American Academy of Pediatrics affirme que les programmes de résistance correctement conçus n'ont aucun effet négatif apparent sur la croissance linéaire, la santé du cartilage de croissance ou le système cardiovasculaire des enfants et des adolescents.

Selon une étude publiée en 2016 dans la revue Frontiers in Physiology, l'entraînement de résistance présente des avantages pour la santé à long terme et les performances sportives des jeunes athlètes, puisqu'il entraîne une adaptation neuromusculaire.

Une autre étude, parue en 2009 dans la revue Sports Health, indique que les blessures liées à l'entraînement musculaire chez les jeunes participant·e·s sont surtout dues à une mauvaise utilisation de l'équipement, à une charge inappropriée, à une technique inadéquate ou au manque de supervision par un adulte qualifié, plutôt qu'à l'activité elle-même.

Comme le souligne Carol Mack, de plus en plus d'athlètes féminines sont également encouragées à suivre un entraînement de résistance, et à juste titre. En particulier, les déchirures du ligament croisé antérieur sont plus communes chez les sportives, car la structure de leurs articulations du genou est différente de celle des hommes, entraînant un risque plus élevé. Selon la Johns Hopkins Medicine, une faible masse musculaire dans les jambes peut accroître ce risque, de sorte que le renforcement musculaire peut avoir un effet protecteur.