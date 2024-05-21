Athlète Nike : Kimia Alizadeh

Kimia ne croit pas aux rêves. « Je ne me contente pas de rêver. Je me fixe des objectifs. Les rêves sont démesurés, ce n'est pas évident de les réaliser. Alors que les objectifs semblent plus à notre portée ». Selon elle, il faut garder les pieds sur terre à tout prix. C'est son secret pour remporter la victoire.