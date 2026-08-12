Chaussures pour la musculation : plus de puissance à chaque série
Quel que soit ton objectif, les baskets de squat Nike te permettent de t'entraîner dans les meilleures conditions. Pour t'assurer un maintien optimal, notre gamme comprend des modèles avec différents styles de talons : relevés, rembourrés ou repliables, afin que chaque athlète puisse trouver celui qui lui convient. Affronte les séances les plus difficiles grâce aux plaques internes qui répartissent le poids uniformément et offrent un meilleur équilibre. Pour une stabilité maximale, choisis une paire de baskets de musculation avec une plaque Hyperlift au talon : elle transfère le poids au sol tout en ajoutant de la rigidité pour que tu gardes le contrôle. En plus, tu resteras à l'aise grâce à l'empeigne respirante en mesh léger qui permet à l'air de circuler pendant les entraînements intensifs.
Conçues pour les squats, les fentes et les snatches, les chaussures d'haltérophilie t'aident à atteindre tes objectifs. Les modèles avec des straps à scratch empêchent les lacets de te gêner et maintiennent tes pieds bien en place dans la semelle intérieure. Le résultat ? Une stabilité accrue et une adhérence infaillible lors des soulevés de terre. Les straps sont faciles à ajuster et s'adaptent à chaque séance. Pour enfiler tes chaussures de lever de poids et te rendre à la salle plus rapidement, opte pour les paires dotées de la technologie FlyEase : le talon souple se rétracte quand tu enfiles ta chaussure, puis reprend sa forme initiale. Tu retrouveras aussi le Swoosh emblématique de Nike sur toute notre collection pour ajouter une touche premium à tes tenues de sport.
Les matériaux durables sont indémodables. Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone. Pour nous rejoindre, choisis des chaussures pour le squat portant la mention « Matières Durables ». Les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.