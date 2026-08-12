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Chaussures et baskets d'hiver : affrontez la météo
Optimisez vos entraînements avec les chaussures d'hiver Nike. Pour courir dans la rue ou sur la piste, vous trouverez forcément une paire adaptée dans notre collection. Des baskets résistantes pour les runs outdoor aux sneakers souples pour les promenades hivernales, toutes sont dotées des dernières technologies, de matériaux de qualité et de caractéristiques performantes dont chaque athlète a besoin.
Protégez-vous des éléments
Offrant tout le confort et la durabilité qui caractérisent les équipements Nike (col rembourré et fermetures à strap pour un meilleur maintien), nos chaussures et baskets d'hiver sont faites pour vous. Notre technologie GORE-TEX qui résiste à l'eau intègre une guêtre montante au niveau de la cheville pour garder vos pieds au chaud et au sec, quelle que soit l'intensité de l'averse. Les semelles extérieures en caoutchouc non marquant assurent une bonne adhérence, tandis que les superpositions de surpiqûres apportent encore plus de style. Les perforations sur la pointe maximisent la circulation de l'air, ce qui vous permet de rester à l'aise pendant vos séances d'entraînement. Pour une protection supplémentaire contre la pluie, misez sur des chaussures d'hiver à col haut qui évite les éclaboussures tout en offrant une flexibilité totale.
Gardez le rythme
Affrontez le froid et la pluie grâce aux tiges déperlantes et aux semelles extérieures en caoutchouc robustes. Elles vous assurent une meilleure adhérence sur les surfaces mouillées et évacuent rapidement l'eau. Vous pouvez alors vous concentrer sur les virages à négocier ou sur l'ascension de la prochaine côte. L'association d'un design solide et d'un matériau en mesh léger offre plus de confort et de respirabilité au fil des kilomètres. Lors des runs matinaux ou tardifs, choisissez des baskets pour l'hiver avec détails réfléchissants afin de rester visible.
Bravez le froid avec nos chaussures de golf d'hiver
Les chaussures de golf d'hiver Nike dotées de semelles extérieures adhérentes sont conçues pour le parcours. Les semelles intermédiaires en mousse sur toute la longueur vous apportent le soutien supplémentaire dont vous avez besoin pour progresser jusqu'au dernier trou. Lors des longues journées sur le green, optez pour des chaussures avec une tige en mesh doublé pour une sensation de légèreté et une finition respirante. Des caractéristiques intelligentes comme les cols bas permettent à vos chevilles de bouger librement pendant que vous perfectionnez votre swing.
Trouvez votre style de saison
Quel que soit votre style, vous trouverez un modèle qui vous conviendra dans notre sélection de baskets et de chaussures d'hiver. Choisissez une paire pour temps froid à la forme classique pour un ajustement sûr et confortable, ou essayez des sneakers basses pour un maximum de flexibilité. Les bottes en cuir résistantes aux semelles robustes sont tout aussi agréables à porter après une randonnée, tandis que les sneakers inspirées de nos archives vous permettront de rester actif sur le terrain comme en dehors. Vous êtes à la recherche d'un modèle original ? Découvrez nos chaussures d'hiver aux couleurs vives qui apporteront une touche de fraîcheur à vos vêtements de sport. Vous trouverez dans toute la gamme des paires portant la mention « Matières Durables », fabriquées à partir de matériaux recyclés. Cette démarche s'intègre dans la campagne Move to Zero de Nike qui vise le zéro déchet et une empreinte carbone nulle.