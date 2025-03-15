Le logo Nike d'A'ja Wilson casse les codes

A'ja Wilson ne rentre dans aucune case. Dominante sur le terrain, pleine d'assurance au quotidien, l'athlète ne passe jamais inaperçue. Cette idée ressort dans son logo Nike signature : un emblème étincelant qui incarne sa personnalité aux multiples facettes, sa carrière et son impact sur le monde du basket. Mais, comme toutes les puissantes expressions d'identité, ce logo n'a pas été conçu pour être intellectualisé, mais pour être ressenti.

« Je veux que les athlètes qui portent ma chaussure ou un des vêtements de ma collection ressentent le pouvoir qui se cache derrière ce logo : le pouvoir d'avoir de grands rêves, puis de tout donner pour les réaliser, avec un maximum de style et d'assurance », explique A'ja Wilson.