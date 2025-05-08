Domine le terrain comme KD avec la Nike KD18

Même si la KD18 a été conçue pour booster les performances et le style de jeu de Kevin Durant, elle ne fait pas l'impasse sur l'esthétique. Sa silhouette rend hommage à l'histoire des chaussures de basket avec un look edgy, à l'inspiration improbable. Clin d'œil à la chaussure de trail Nike Terra Humara de la fin des années 90, la KD18 est un mélange de look Nike rétro et du style edgy de Kevin Durant : une toile blanche permettant aux couleurs et aux matières de s'exprimer.

Cette sneaker ne passe pas inaperçue, que ce soit sur les terrains ou au quotidien. Elle permet d'affirmer son style, en match ou tout simplement dans la rue.

La KD18 a été dévoilée avant le All-Star Weekend de la NBA dans le cadre de la collection Nike Black Label. Lors de son lancement, seules 1 988 paires ont été mises en vente : un hommage à l'année de naissance de Kevin. Si tu cherches des chaussures signées KD, d'autres modèles et coloris sont sortis dans le monde entier entre avril et mai 2025.

Pour te faire une idée de ce que c'est que d'être Kevin Durant, enfile la Nike KD18.