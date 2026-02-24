Pegasus 42 : une évolution majeure de la chaussure de running sur route emblématique de Nike

Les fans de la Nike Pegasus et les adeptes du running du monde entier pourront bientôt enfiler la Pegasus 42, la toute nouvelle version de la chaussure de running sur route, célèbre pour son confort, sa réactivité et sa légèreté.

Lancée pour la première fois en 1982, la Pegasus est la chaussure de running la plus ancienne et la plus vendue de Nike. Elle met l'accent sur un amorti réactif, pour un confort tout au long de la journée. La Pegasus 42 conserve ce qui a fait son succès, avec quelques améliorations technologiques ciblées, donnant naissance au modèle le plus réactif et performant de la gamme.