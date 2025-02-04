La « star » de sa nouvelle silhouette, c'est son logo signature qu'elle a dévoilé en 2024. Il s'inspire de l'étoile qu'A'ja dessine toujours à l'intérieur du « A » de son prénom quand elle signe. Il fait aussi référence à son rôle de star, une basketteuse « A1 » (d'exception) qui encourage les filles à poursuivre leurs rêves. (La Nike A'One sera disponible dès la pointure 32.)

« Je veux que les athlètes qui portent ma chaussure ou un des vêtements de ma collection ressentent le pouvoir qui se cache derrière ce logo : le pouvoir d'avoir de grands rêves, puis de tout donner pour les réaliser, avec un maximum de style et d'assurance », explique A'ja Wilson.

Cette assurance et ce style se retrouvent dans la collection signature d'A'ja, composée de huit pièces pour femme, homme et enfant qui peuvent être portées ensemble ou associées à d'autres vêtements. Alors que les fans peuvent déjà se procurer une réplique du maillot d'A'ja, la nouvelle collection mêle style couture et classiques du sport. Elle reflète les choix vestimentaires originaux de la basketteuse, sur le terrain comme au quotidien, des choix qui font toujours parler.

Les fans reconnaîtront tout de suite le legging A'Symmetric, un legging de compression à une seule jambe qu'A'ja a rendu célèbre avec son approche DIY. En 2018, pendant son année de rookie, la basketteuse a découpé une jambe de son legging pour garder sa jambe blessée protégée et au chaud. C'est comme ça qu'elle a lancé une mode, adoptée par plein d'autres athlètes. Un t-shirt court et un t-shirt long viennent compléter la collection pour femme au look affirmé.

Disponible pour adulte et enfant, la claquette Nike A'One Calm est inspiré d'un autre classique de la garde-robe d'A'ja : la claquette Nike Calm. La basketteuse enfile ce modèle en mousse moelleuse mais qui offre un bon maintien quand elle sort du lit (mais il est aussi parfait pour être porté après l'entraînement ou pour prendre les transports en commun).

Cette collection propose aussi d'autres pièces pour enfant : legging de basket A'Symmetric, sweat à capuche, short en mesh et t-shirt.

« Ma première collection A'One reflète à la fois ma vision du futur de ce sport et les sources d'inspiration qui influencent mes performances et mon style au quotidien », déclare A'ja.