Cinq astuces pour des entraînements de renforcement plus intelligents

Le moment le plus important d'un entraînement de renforcement musculaire se produit avant même de toucher un haltère. Comme son nom l'indique, l'objectif de l'échauffement est d'élever la température corporelle, et d'envoyer plus d'oxygène et de sang vers les muscles, afin d'augmenter l'énergie et l'amplitude de mouvement nécessaires à votre séance. Il aide également à se mettre dans de bonnes conditions mentales.



Petite parenthèse : la durée de votre échauffement doit être en phase avec l'intensité de votre entraînement. Mais de façon générale, vous pouvez viser un échauffement de cinq à quinze minutes, composé de quelques séries de mouvements dynamiques, comme des planches dynamiques avec pompes, des fentes marchées avec rotations et une minute de saut à la corde. Vous commencez à transpirer ? C'est le but. Pendant votre entraînement, réalisez quelques mouvements d'échauffement avant chaque exercice, en augmentant progressivement le poids, pour vous assurer que vos muscles sont prêts à supporter la charge.