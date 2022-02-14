Comment faire passer vos entraînements à la vitesse supérieure

Si vous ne suivez pas régulièrement votre progression, vous pourriez passer à côté de petites améliorations moins flagrantes et être tenté de jeter l'éponge, ou dans le cas présent, votre serviette de sport en éponge. « Parfois, on n'a même pas l'impression de progresser », souligne Courtney Fearon. Vous croyez stagner, mais peut-être que vous avez gagné en énergie, que vous sautez plus haut quand vous jouez au basket-ball ou que vous dormez mieux. Ces petites victoires comptent. Appuyez-vous sur ces deux techniques pour évaluer vous-même vos progrès :

Joslyn Thompson Rule vous conseille de vous poser trois questions après chaque entraînement : « Qu'est-ce que j'ai bien réussi ? Qu'est-ce que je devrais faire différemment ? Qu'est-ce que je ferai mieux la prochaine fois ? » Elle pense que cela vous force à tirer du positif de chaque séance d'entraînement tout en restant honnête avec vous-même sur l'état actuel des choses et en réfléchissant aux modifications que vous pouvez apporter à vos entraînements pour progresser plus vite. Alex Rothstein vous suggère de refaire votre entraînement de référence toutes les quatre à huit semaines pour suivre l'évolution de votre forme physique générale.

Joslyn Thompson Rule estime que vous devriez commencer à sentir que votre forme physique revient au bout de quelques semaines d'entraînements. Par ailleurs, elle considère le premier mois comme une période de grâce nécessaire pour « intégrer la reprise de votre programme sportif dans votre vie ». Trouver l'équipement et le moment qui vous conviennent le mieux pour vous entraîner, et vous préparer à apporter des modifications à votre nouvelle routine peut vous aider à atteindre vos objectifs.