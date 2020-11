Les bienfaits d'une sangle abdominale puissante sur les performances

Comment renforcer votre ceinture abdominale

Depuis le temps, vous savez peut-être déjà que le meilleur moyen de renforcer votre ceinture abdominale n’est pas d'enchaîner les crunchs à n'en plus finir. Et pour cause, d'après Sue Falsone, en plus d’être souvent mal exécuté, cet exercice présente des risques pour la colonne vertébrale, même avec la bonne technique.



Les exercices complets, en particulier les exercices unilatéraux (ou à une jambe/un bras), donnent un bien meilleur résultat. « Les fentes, surtout lorsque vous tenez un haltère dans une main, activent les muscles de votre ceinture abdominale, indique Sue Falsone. Même une flexion du biceps à un bras introduit un léger mouvement de rotation que votre corps doit compenser. » Optez donc pour un programme d’entraînement qui intègre régulièrement des exercices unilatéraux.



Mais un entraînement rigoureux de la ceinture abdominale va bien au-delà de ça. Pour le docteur Chaudhari, une excellente manière de commencer est de vous consacrer entièrement à votre ceinture abdominale trois à cinq fois par semaine, à hauteur de cinq à dix minutes seulement. « Chez la plupart des gens, les muscles de la ceinture abdominale ne sont pas bien endurants, donc quelques minutes par jour suffisent à produire un résultat », précise-t-il. S'il se trouve que vos muscles présentent déjà l'endurance recherchée (félicitations !), ou que ces exercices commencent à devenir trop faciles, doublez le temps indiqué.



Pour commencer, essayez la posture du chien-oiseau. À quatre pattes, relevez le bras et la jambe opposés jusqu'à ce que tous deux soient parallèles au sol, et maintenez la position jusqu'à une minute. Vous pourriez également tester la posture du bébé heureux : allongé sur le dos, tendez le bras et la jambe opposés jusqu'à ce que tous deux arrivent au contact du sol, puis changez de côté et continuez en alternant. N'hésitez pas non plus à faire des planches, des planches latérales, des flexions de jambes sur un ballon d'exercice, ainsi que du gainage avec une roue abdominale.



Même si vous ne voyez pas apparaître tout de suite ces fameux « abdos en béton », vous devriez tout de même constater leur présence assez rapidement, en rencontrant plus de facilité à l'entraînement, et plus de confort dans vos gestes quotidiens.