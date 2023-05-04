Les bases de l'athlétisme : Le guide des épreuves pour les novices

Dans les épreuves de saut en hauteur, les athlètes courent pour prendre appui sur un pied et essayer de passer au-dessus d'une fine barre horizontale de 4 mètres de large. Si la barre tombe de son support, le saut ne compte pas.

Depuis la fin des années 60, les athlètes sautent en arrière par-dessus la barre, avec le dos face au sol et le buste vers le ciel. Après le saut, les athlètes atterrissent sur un grand tapis de réception.

Dans les épreuves de saut en longueur, les athlètes prennent de l'élan sur une ligne droite de 40 mètres qui mène à une planche. Quand le pied atteint la planche d'appel, l'athlète saute le plus loin possible dans un bac à sable. Le nombre de tentatives de saut accordées peut varier d'une compétition à l'autre. Mais en général, c'est le saut le plus long qui l'emporte.

Pour qu'un saut soit validé, le bout du pied de l'athlète ne doit pas dépasser l'extrémité de la planche avant le saut. Si le pied dépasse cette ligne, c'est une faute et le saut ne compte pas.

En triple saut, les athlètes courent jusqu'à une planche d'appel avant d'effectuer trois sauts horizontaux consécutifs : un cloche-pied, une foulée bondissante et un saut en longueur. Le cloche-pied est un saut sur un pied. L'athlète se réceptionne sur le même pied qui a servi d'appui pour sauter. Si c'est le pied droit qui sert d'appui pour sauter, la réception se fait aussi sur le pied droit.

Pour le deuxième saut, la foulée bondissante, l'athlète prend appui sur un pied mais se réceptionne sur l'autre. Par exemple, un athlète qui saute en prenant appui sur le pied droit se réceptionne sur le pied gauche après le saut. Et pour finir, il y a le saut en longueur : l'athlète saute le plus loin possible dans un bac à sable, en prenant appui sur le pied de réception de la foulée bondissante.

Pour enchaîner correctement tous ces sauts, il faut une grande coordination, explique Steve Dolan. Pas facile de garder son élan en changeant de pied et en essayant d'enchaîner en toute fluidité ces trois mouvements.

Mais c'est la clé de la réussite : pour remporter une épreuve de triple saut, il faut parcourir la plus grande distance entre le début du cloche-pied et la fin du dernier saut. Comme pour le saut en longueur, le nombre de tentatives accordées peut varier d'une compétition à l'autre.

Même si leur spécialité est le saut, les athlètes disputant ces trois types d'épreuves doivent savoir très bien courir, précise Alton McKenzie. Comme il faut prendre de l'élan et courir jusqu'au point de départ du saut, les athlètes passent plus de temps à courir (à l'entraînement et en compétition) qu'à sauter.