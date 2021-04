Un effet domino dans le football féminin

Une révolution qui commence à la maison

Sofia et ses coéquipières, Gaby et Nicoly, sont parfaitement conscientes des défis que peuvent rencontrer les filles lorsqu'elles veulent jouer au football et regarder les matchs. Elles en ont elles-mêmes fait l'expérience, que ce soit en arrivant au parc pour voir les terrains monopolisés par les hommes et les garçons, ou en ayant à supporter le regard des autres et à entendre des choses comme : « T'es un garçon ? ». Les filles ont fini par rejoindre le Pelado Real Soccer Club, le seul club privé réservé aux filles à São Paulo.



Au Brésil, c'est la mentalité des parents qu'il faut surtout changer, explique Júlia Vergueiro, fondatrice du Pelado Real. Les familles constituent souvent le plus gros obstacle à l'entrée des filles dans le sport. La tradition veut que les garçons jouent au football pendant que les filles jouent à la poupée. Le simple fait de diffuser du football féminin à la télévision permet de faire évoluer les mentalités.



« Avant, quand des parents pensaient que leur fille était la seule à vouloir jouer au football, ils n'en disaient rien à personne, poursuit Júlia. Maintenant, ils vont au travail et les gens lancent : "Tu as vu le but d'Andressa ? Tu as vu cette frappe ?" Alors ils peuvent répondre à leur tour : "Ma fille aussi joue au football, et elle veut devenir comme elle !" Ça devient une fierté pour eux. »