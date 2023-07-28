Comment mesurer son tour de tête

Que tu mettes une casquette de running, un bonnet cozy ou un bob, connaître ta taille t'aidera à trouver un modèle ajusté et confortable.

Comment fonctionnent les tailles de bonnets et de casquettes ? Comment trouver la bonne taille ? Suis ce guide pour apprendre à mesurer avec précision ton tour de tête et trouver la taille Nike correspondante.

(Contenu apparenté : Comment mesurer son pied pour connaître sa pointure)