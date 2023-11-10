Les vestes d'hiver Nike les plus chaudes
Guide d'achat
Doudounes chaudes. Vestes sans manches isolantes. À chaque style son modèle de prédilection.
Quand le froid s'installe, il te faut un équipement adapté pour tes allées et venues. Sortie au resto entre potes ? Bataille de boules de neige ? Quel que soit ton programme, Nike propose des manteaux d'hiver qui te protègeront des éléments.
Évidemment, il existe plein de modèles et de coupes parmi lesquels choisir. Les vestes sans manches maintiennent ton buste bien au chaud, et les doudounes t'assurent une protection intégrale quand les températures chutent, sans sacrifier le style.
Quelle que soit ta silhouette préférée, les meilleurs manteaux d'hiver chauds de Nike sont conçus pour t'accompagner tout au long de la saison froide. Fais ton choix parmi notre sélection ci-dessous. En plus, on te donne des idées d'associations avec des pantalons Nike pour un look stylé.
(Contenu apparenté : Comment laver un manteau en duvet)
Les manteaux d'hiver Nike les plus chauds
1. Les doudounes
Les doudounes Nike sont disponibles dans une variété de silhouettes et de styles pour matcher avec les goûts de tout le monde. Choisis parmi des modèles qui tombent juste en dessous des hanches pour un look streetwear au quotidien. Ou privilégie un manteau long à hauteur de genou pour une protection plus efficace quand le froid se fait plus vif.
Si tu veux une veste pour tous les jours, une de nos doudounes Therma-FIT pourrait faire l'affaire. Ces manteaux intègrent une technologie spécialisée qui utilise la chaleur du corps pour t'isoler et te garder au chaud. Ils sont eux aussi proposés en coupes amples ou ajustées. Tu peux enfin choisir entre des finitions mate ou brillante, en fonction de ton humeur. Par exemple, la finition mate sera parfaite quand tu veux sortir incognito, et la finition brillante, quand tu veux sortir du lot.
Quand la météo est exécrable, les doudounes Storm-FIT assurent un max. Ces vestes intègrent une technologie qui te protège des bourrasques et de la grêle, de la neige ou de la pluie. Sans oublier qu'elles sont suffisamment amples pour porter plusieurs couches de vêtements en dessous. Comme ça, tu profites d'une double protection contre le froid.
Si tu veux te démarquer, choisis une doudoune en fausse fourrure. Les modèles de doudounes Nike en fausse fourrure revisitent la doudoune classique avec une touche d'originalité : un revêtement extérieur à poils ras. Garnissage en duvet synthétique et cordons élastiques finissent le travail pour retenir la chaleur.
À assortir avec : un pantalon taille haute en jersey
Les doudounes, amples comme ajustées, se combinent très bien avec des bas taille haute. Pourquoi ne pas opter pour le pantalon Repel ? Son tissu résiste à l'eau et, quand il pleut, tu peux mettre des boots épaisses grâce à sa coupe ample. Sinon, opte pour un pantalon de jogging en tissu Fleece Phoenix. Resserré aux chevilles, il a une taille haute côtelée qui tient bien en place tout au long de la journée.
2. Vestes en tissu Fleece
Les vestes en Fleece Nike sont très utiles quand il fait plus doux en hiver, ou quand tu veux juste ajouter un vêtement chaud sous un manteau plus épais. Les hauts en tissu Fleece Nike sont disponibles dans différentes longueurs : certains modèles s'arrêtent à la hanche quand d'autres tombent juste au-dessus du genou. On a aussi toute une gamme de silhouettes qui iront avec ton style.
Choisis le toucher lisse et la sensation de légèreté du Nike Tech Fleece pour rester bien au chaud sans volume superflu. Avec ses poches à zip, la Windrunner classique protège ton téléphone, ton portefeuille et tes clés toute la journée. Autrement, pourquoi ne pas opter pour une veste style cape à capuche oversize ? Avec son ourlet asymétrique et son zip décentré, c'est carrément la classe !
Les vestes en tissu Fleece sherpa Nike offrent la sensation du tissu Fleece traditionnel grâce à leur tissu texturé doux au toucher. Disponibles en versions à boutons ou à zip, ces vestes en tissu Fleece garantissent un confort absolu quand les températures chutent.
À assortir avec : un jogging ou un pantalon de survêtement Nike Sportswear
Conçus pour s'entrainer ou afficher un style streetwear, ces pantalons de jogging se portent en toutes circonstances. Choisis un modèle taille haute à rentrer sous un haut en tissu Fleece oversize. Ou associe un pantalon de sport large à une veste ajustée pour mettre en valeur les jambes.
3. Vestes sans manches
Tu n'as pas forcément besoin de porter une veste tous les jours en hiver. Les vestes sans manches Nike retiennent la chaleur au niveau du buste tout en laissant les bras libres pour une juste régulation de la température. Porte-les par-dessus un sweat à capuche, un haut à manches longues ou un t-shirt, selon ton humeur du moment ou ton programme du jour.
Quand le temps est changeant, attrape une veste sans manches Nike Storm-FIT. Ce modèle intègre un garnissage épais recouvert d'un tissu déperlant pour te protéger des éléments et te tenir chaud.
Les jours de grand froid, enfile une veste sans manches Nike Therma-FIT. Qu'ils tombent au niveau des genoux ou des hanches, ces modèles sont tous conçus pour gérer ta chaleur corporelle et combler les espaces entre le corps et la veste sans manches.
À assortir avec : un pantalon Tech Pack pour femme
Pour les jours de grande fraîcheur, le pantalon Tech Pant protège le bas de ton corps. Fabriqué dans un tissu solide et doux, ce pantalon apporte un grand confort par temps froid. La taille haute et la silhouette ample sublimeront la coupe de ta veste sans manches préférée.
4. Parkas
Les parkas Nike protègent du froid le haut et le bas du corps, en t'assurant une excellente isolation thermique les jours de grand froid. C'est particulièrement le cas avec les modèles épais qui intègrent la technologie Nike Therma-FIT. Ils utilisent la chaleur naturelle de ton corps pour créer un environnement bien chaud entre toi et la veste.
Silhouette ample propice à la superposition ou modèle plus ajusté aux lignes épurées, les deux apportent de la chaleur là où tu en as le plus besoin.
À assortir avec : un legging Nike One
Contrebalance le garnissage signature épais de la parka avec un legging Nike One. Ce bas seconde peau qui épouse tes formes peut se porter avec des sneakers ou rentré dans des boots. Laisse ta parka ouverte pour afficher la taille haute du legging. Ou ferme le manteau dans le froid, et ton legging restera visible en bas.
Rédaction : Korin Miller