Wenn du deine Ziele vor Augen hast, kannst du alles schaffen

1. Aufwachen und loslegen

Führe direkt nach dem Aufwachen 5 Minuten lang eine "Visualisierung des Prozesses" durch. Stell dir alle Verhaltensweisen vor, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen, und schreibe sie auf. Beispielsweise möchtest du einen Streit mit einem Familienmitglied lösen, der seit einer Woche besteht. Stell dir vor, wie du einen Anruf vereinbarst, vor dem Anruf meditierst oder Sport treibst, ruhig durchgehst, was du sagen möchtest und eine Karte kaufst, um sie ihnen hinterher zu schicken. Dann mach genau das, was du dir vorgestellt hast. Dadurch wird Selbstbewusstsein aufgebaut und dem Gehirn bei wiederholter Übung mitgeteilt, dass du belohnt werden darfst, weil du deinem Plan folgst, erklärt Michael Ceely, zertifizierter Psychotherapeut und Mental Performance Coach in Berkeley, Kalifornien. Die Technik am Morgen zu wiederholen stellt sicher, dass dein Gehirn genug Zeit hat, den visuellen Plan zu registrieren, bevor du ihn ausführst, so Ceely.



Das ist auch eine praktische Übung, bevor du mit schwierigeren Visualisierungen beginnst (zum Beispiel dein eigenes Unternehmen gründen), die sich beunruhigend oder unrealistisch anfühlen. "Lerne, deine Vorstellungen zurückzuspulen und langsam zu beginnen", sagt Fifer. "Nach und nach wirst du mit viel Übung mehr Kontrolle und die Fähigkeit entwickeln, um die Vorstellungen zu beeinflussen und genau das zu verspüren, was du möchtest", sagt sie.



2. Nutze die Details.

Laut Chu lernst du, wenn du dir jedes Detail, Szenario und jede Emotion vorstellst, wie du mit konkreten Handlungen deine Ziele erreichst, anstelle nur nebenbei darüber nachzudenken, wie du es schaffst. Dafür solltest du alle fünf Sinne mit einbeziehen und dir überlegen, wie sie zu deinem Ziel passen, sagt Anna Hennings, Beraterin für Mental Performance in Austin.



Wenn es darum geht, einen Berg zu besteigen, stell dir das Gefühl der Felsen vor, über die du kletterst, den Geruch der Natur, die Aussicht auf das Tal unter dir, das Geräusch des Windes, den Geschmack des Mittagessens auf dem Gipfel. Wenn dein Ziel darin besteht, einen Job bei deiner Traumfirma zu bekommen, stell dir das Outfit vor, das du zum Bewerbungsgespräch tragen wirst, den Kaffee, den du vorher trinken wirst, die Hintergrundmusik, die du hören wirst, damit du weniger nervös bist, usw. Indem du nichts — okay, alles — der Vorstellung überlässt, kann sich dein gedankliches Bild realer anfühlen, sagt Chu.



3. Erinner dich an deine stärkste Leistung.

Ein erfolgreiches Erlebnis in deinem Kopf erneut durchzugehen, kann dir helfen, deine Stärken und die notwendigen Schritte zu identifizieren, um sie zu wiederholen, sagt Hennings. Es kann dir auch dabei helfen, deine Energie und das Selbstvertrauen erneut zu verspüren, was besonders bei Selbstzweifeln hilfreich ist.



Dir fällt keine passende Situation ein, die zu deinem aktuellen Ziel passt? Keine Sorge. Denk an einen Moment zurück, in dem du dich komplett entspannt, total aufgeregt oder unglaublich stark gefühlt hast. Nutze diesen Moment, "um deine Emotionen und deinen Körper zu beeinflussen und zu steuern", sagt Hennings. Beobachte jemanden dabei, wie er die Aufgabe erfolgreich erfüllt, und merke dir, was funktioniert hat. Stell dir dann vor, wie du dein eigenes Handeln auf der Grundlage dessen, was du gelernt hast, optimierst.



4. Stell dir das Gegenteil von dem vor, was du willst.

Wenn du einmal die Motivation verlierst, probier es mit einem Trick: der negativen Visualisierung. "Stell dir vor, wie dein Leben im umgekehrten Fall aussehen würde", so Dr. Laurie Santos, Professorin der Psychologie und Leiterin des Silliman College an der Yale University. Stell dir vor, du erleidest eine Verletzung, wegen der du nicht mehr mit dem Rucksack loziehen kannst, oder verlierst dein Gedächtnis und kannst deswegen keinen Roman mehr schreiben. "Mit diesem Sichtwechsel schätzt du dein Ziel viel mehr", sagt Santos.



Es ist ganz einfach: Wir werden selbstgefällig, oft gelangweilt, weil wir uns an dieselben alten Dinge gewöhnen, selbst wenn wir sie lieben. Aber negative Visualisierung kann uns davor bewahren, erklärt Santos. Wenn du das nächste Mal keine Lust auf Sport hast oder nichts schreiben willst, stell dir vor, du könntest all das nicht mehr machen. Das wird dich ungemein motivieren.



Denk daran, dass Visualisierung dir zwar helfen kann, die Ziellinie zu erreichen, du aber deine Ausdauer trainieren musst, um überhaupt lange Strecken zu laufen, sagt Chu. Dasselbe gilt, wenn du Klavier spielen lernen oder deinen Plastikverbrauch reduzieren willst: Du musst schon auch etwas dafür tun. Schließlich besteht dein Ziel darin, zu erreichen, was du siehst, damit du siehst, was du alles erreichen kannst.