Coach Courtney Banghart erklärt, was du tun kannst, wenn du unter dem Hochstapler-Syndrom leidest

Statistiken lügen nicht. Wenn du dir deine Zahlen genau anschaust, beginnst du vielleicht zu verstehen, welche Spielerin du heute bist. Deine Coaches wissen ganz objektiv, wie gut du bist. Das ist ihr Job. Und da sie wissen, zu was du fähig bist, werden sie versuchen, dich dazu zu bringen, dein ganzes Potenzial zu entfalten.



Jetzt wirst du wahrscheinlich denken: "Aber genau das ist doch das Problem! Wie soll ich ihre Erwartungen erfüllen?" In diesem Fall muss ich dir etwas erklären: Coaches erwarten nicht, dass man immer gewinnt. Wir erwarten noch nicht einmal, dass du immer auf deinem höchstem Level spielst. Wir erwarten nur, dass du dein Bestes gibst.



Jeder erfahrene Coach weiß, dass Verlieren zum Spiel gehört. Der Grund, warum du so viel Angst vor dem Verlieren hast, mag vielleicht auch darin liegen, dass du noch nicht genug Spielerfahrung hast.



Ich habe mal eine Rhodes-Stipendiatin trainiert. Sie war das, was wir einen "Overachiever" nennen. Sie litt entsetzlich unter ihren Versagensängsten, obwohl sie in fast allem, was sie bisher gemacht hatte, erfolgreich gewesen war. Verlieren war etwas, was ihr völlig fremd war. Sie war wie eine Taucherin, die in das dunkle Wasser vor sich blickt und nicht weiß, wie tief oder kalt es ist oder ob dort Piranhas auf sie warten.



Deine Situation ist etwas anders. Du weißt noch nicht wirklich, was Erfolg ist. Du hast dich noch nicht daran gewöhnt, ganz oben mitzuspielen, und du weißt nicht, wie tief du fallen kannst. Was aber in beiden Situationen gleich ist, ist die Angst vor dem Unbekannten. Deshalb sage ich dir jetzt dasselbe wie meiner Rhodes-Stipendiatin: Scheitern ist völlig OK. Das sagt dir jemand, der schon viele Male gescheitert ist. Und ich stehe immer noch. Tatsächlich bin ich dadurch sogar stärker geworden.



Das ist nur einer der Gründe, warum Athlet:innen meiner Meinung nach so mutig sind. Vor Publikum zu scheitern gehört für euch zum Leben dazu! Du beschäftigst dich fast die ganz Zeit mit etwas, das leicht schief gehen kann. Und trotzdem bist du jeden Tag wieder mit dabei, obwohl du weißt, dass viele dieser Tage alles andere als leicht sein werden. Das nennt man Mut.



Deine Teamkameradinnen und deine Coaches befinden sich in derselben Lage wie du. Auch sie werden ähnliche Ängste haben. Du bist also nicht allein, und du wirst es auch niemals sein. Denk daran, wenn du das nächste Mal wieder ins Grübeln kommst. Dann wird sich deine Angst vielleicht verlieren.



Coach Banghart