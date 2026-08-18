Nike Blazer: ein Oldschool-Klassiker mit modernem Twist
Seit seiner Einführung 1972 ein unverzichtbares Essential: Der Nike Blazer hat ein cleanes Design, das ihm seinen legendären Status von Anfang an sicherte. Obwohl er zunächst ein schlichter High Top aus Canvas war, wurde der Nike Blazer seit seinem Launch unzählige Male durch innovative Farbkombinationen und Materialien neu interpretiert. Eines ist sicher – er war schon ab dem ersten Tag ein Klassiker.
Durch Tragekomfort, den Retro-Swoosh und ein schlichtes Design steht der Nike Blazer Mid '77 für Oldschool-Basketballstyle mit einem modernen Twist. Genähte Überzüge und sichtbare Schaumstoff-Details an der Zunge sorgen für einen Vintage-Look, während frische Farbakzente und Prints moderne Vibes verbreiten.
Mit so einem legendären Design ist es kein Wunder, dass der Nike Blazer der absolute Lieblingssneaker unter Skatern und Sneakerfans ist. Obermaterialien aus Kunst- und Echtleder machen die Schuhe so strapazierfähig, dass du sie überall und den ganzen Tag lang tragen kannst. Bei dieser Machart sind die Außensohle und Mittelsohle so miteinander verbunden, dass ein angenehmes, flexibles Tragegefühl mit einem minimalistischen Look entsteht. Nike Blazer '77 Schuhe mit Sohlen aus festem Gummi und mit Fischgrätenprofil bieten dir bei jedem Schritt Traktion und Halt.