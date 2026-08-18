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Taschen & Rucksäcke für Damen

Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Rucksack (26 l)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear RPM
Rucksack (26 l)
CHF 110
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rucksack (33 l)
Recyclingmaterialien
Nike Varsity Elite
Rucksack (33 l)
CHF 94.95
Nike Aura
Nike Aura Crossbody-Tasche (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Crossbody-Tasche (5 l)
CHF 40
Nike Aura
Nike Aura Rucksack (24 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Rucksack (24 l)
CHF 70
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Bestseller
Nike
Rucksack (21 l)
CHF 42
Nike Heritage Eugene 2.0
Nike Heritage Eugene 2.0 Rucksack (20 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage Eugene 2.0
Rucksack (20 l)
CHF 57
Nike Commute
Nike Commute Tragetasche (20 l)
Frisch eingetroffen
Nike Commute
Tragetasche (20 l)
CHF 70
Nike Aura
Nike Aura Floral Crescent Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Floral Crescent Crossbody-Tasche (4 l)
CHF 45
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage Sweep
Rucksack (25 l)
CHF 57
Nike Heritage Eugene
Nike Heritage Eugene Tragetasche (63 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage Eugene
Tragetasche (63 l)
CHF 75
Nike Premium
Nike Premium Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike Premium
Rucksack (21 l)
CHF 55
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
CHF 42
Nike Aura
Nike Aura Rucksack mit Blumenmuster (24 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Rucksack mit Blumenmuster (24 l)
CHF 75
Nike Brasilia
Nike Brasilia Rucksack (Medium, 24 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Rucksack (Medium, 24 l)
CHF 52
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche (1 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Tasche (1 l)
CHF 32
NikeSKIMS
NikeSKIMS Damen-Gürteltasche mit Gurtzeug
NikeSKIMS
Damen-Gürteltasche mit Gurtzeug
CHF 120
Nike Brasilia
Nike Brasilia Trainingstasche (XS, 24 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Trainingstasche (XS, 24 l)
CHF 40
Nike One
Nike One Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike One
Rucksack (25 l)
CHF 105
Nike
Nike Fitnessstudio-Sporttasche (28 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Fitnessstudio-Sporttasche (28 l)
CHF 45
Nike Heritage Premium
Nike Heritage Premium Crossbody-Tasche (3 l)
Nike Heritage Premium
Crossbody-Tasche (3 l)
CHF 57
Nike Aura
Nike Aura Hüfttasche mit Blumenmuster (2 l)
Frisch eingetroffen
Nike Aura
Hüfttasche mit Blumenmuster (2 l)
CHF 45
Nike Heritage
Nike Heritage Crossbody-Tasche 2.0 (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Tasche 2.0 (4 l)
CHF 32
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Nike Tech Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage Sweep
Nike Tech Rucksack (25 l)
CHF 57
Nike Heritage
Nike Heritage Mini-Rucksack (6 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Mini-Rucksack (6 l)
CHF 37
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Gürteltasche (3 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage 2.0
Gürteltasche (3 l)
CHF 32
Nike Brasilia
Nike Brasilia Trainingstasche (klein, 40 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Trainingstasche (klein, 40 l)
CHF 45
NikeSKIMS
NikeSKIMS Damen-Hüfttasche
NikeSKIMS
Damen-Hüfttasche
CHF 70
Nike Brasilia
Nike Brasilia Schuhtasche
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Schuhtasche
CHF 22
Nike Heritage Eugene 2.0
Nike Heritage Eugene 2.0 Winterized Rucksack (20 l)
Nike Heritage Eugene 2.0
Winterized Rucksack (20 l)
CHF 64.95
Nike Commute
Nike Commute Crossbody-Tasche (1 l)
Recyclingmaterialien
Nike Commute
Crossbody-Tasche (1 l)
CHF 35
Nike Heritage 2.0
Nike Heritage 2.0 Tasche mit Kordelzug (12 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage 2.0
Tasche mit Kordelzug (12 l)
CHF 27
Nike Icon Air Max 90
Nike Icon Air Max 90 Karten-Portemonnaie
Nike Icon Air Max 90
Karten-Portemonnaie
CHF 35
Nike Carry-On Luggage
Nike Carry-On Luggage Ca. 56 cm (22") Hardshell (52 l)
Nike Carry-On Luggage
Ca. 56 cm (22") Hardshell (52 l)
CHF 230
Nike Heritage Air Max
Nike Heritage Air Max Rucksack (25 l)
Nike Heritage Air Max
Rucksack (25 l)
CHF 45
Nike
Nike Heritage Hüfttasche
Recyclingmaterialien
Nike
Heritage Hüfttasche
CHF 30
Nike
Nike Rucksack (21 l)
Recyclingmaterialien
Nike
Rucksack (21 l)
CHF 42
Nike Heritage Sweep
Nike Heritage Sweep Rucksack (25 l)
Recyclingmaterialien
Nike Heritage Sweep
Rucksack (25 l)
CHF 55
Nike
Nike Training Sporttasche (24 l)
Bestseller
Nike
Training Sporttasche (24 l)
CHF 45
Nike Utility Elite
Nike Utility Elite Rucksack (37 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Elite
Rucksack (37 l)
CHF 125
Nike Brasilia
Nike Brasilia Tasche mit Kordelzug (18 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Tasche mit Kordelzug (18 l)
CHF 22
Nike Aura
Nike Aura Crescent Crossbody-Tasche (4 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Crescent Crossbody-Tasche (4 l)
CHF 40
Nike Aura
Nike Aura Crossbody-Tasche (2 l)
Recyclingmaterialien
Nike Aura
Crossbody-Tasche (2 l)
CHF 40
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainingstasche (XS, 25 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia 9.5
Trainingstasche (XS, 25 l)
CHF 40
Nike Academy
Nike Academy Rucksack (Medium, 24 l)
Nike Academy
Rucksack (Medium, 24 l)
CHF 42
Nike Utility Power
Nike Utility Power Rucksack (33 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Power
Rucksack (33 l)
CHF 110
Nike Brasilia 9.5
Nike Brasilia 9.5 Trainingsschuhtasche (11 l)
Recyclingmaterialien
Nike Brasilia 9.5
Trainingsschuhtasche (11 l)
CHF 27
Nike Academy Team
Nike Academy Team Rucksack (30 l)
Recyclingmaterialien
Nike Academy Team
Rucksack (30 l)
CHF 50
Nike Utility Power 2.0
Nike Utility Power 2.0 Sporttasche (mittelgroß, 51 l)
Recyclingmaterialien
Nike Utility Power 2.0
Sporttasche (mittelgroß, 51 l)
CHF 80

Rucksäcke und Taschen für Damen: für jedes Abenteuer bereit

Hab alle Essentials mit einer Tasche oder einem Rucksack für Damen immer mit dabei. Ein kleiner Damen-Rucksack von Nike ist eine perfekte Wahl für eine schnelle Laufrunde vor der Arbeit oder das Workout nach dem Feierabend. Einige Designs sind im Inneren extra so aufgeteilt, dass du saubere und benutzte Kleidung getrennt aufbewahren kannst, während deine Wertsachen in speziellen Reißverschlussfächern unterkommen. Für Läuferinnen haben wir auch kompakte Crossbody-Taschen, die groß genug für Schlüssel, Handy und Energy-Gels sind. Soll es zu einer schwierigen Wanderung oder einem Camping-Trip gehen? Dann ist ein großer Rucksack für Damen dein bester Freund. Diese Modelle kombinieren eine strapazierfähige, leichte Machart mit einem großen Fassungsvermögen.


Ob moderner Damen-Rucksack für Sport und Arbeit oder kleines Modell fürs Laufen: Unsere Rucksäcke für Damen sind mit jeder Menge funktionaler Eigenschaften ausgestattet, damit sie deine sportlichen Ziele tatkräftig unterstützen. Gepolsterte Riemen mit breiten, ergonomischen Formen sind speziell dafür entworfen, das Gewicht des Rucksacks angenehm zu verteilen. Außerdem findest du hier praktische Griffe an der Oberseite, damit du ihn auf dem Weg zum Gym blitzschnell in der Hand hast. Wenn du deinen Damen-Rucksack viel in der Natur tragen möchtest, hol dir eine Variante mit wasserfestem Finish, um das Innere jederzeit vor dem Wetter zu schützen. Sowohl Sportsachen als auch Essentials für die Arbeit müssen darin unterkommen? In einem Modell mit gepolstertem Innenfach ist auch dein Laptop sicher verstaut.


Kritisches Match, schwierige HIIT-Session oder das härteste Gym-Workout deines Lebens: Mach dich mit einer Nike Tasche für Damen auf jede sportliche Challenge bereit. Wir stellen die Damentaschen in verschiedenen Größen her, damit du jede Menge Platz für Schläger, Matten und andere Essentials hast. Im Inneren sorgen verschiedene Fächer dafür, dass alles übersichtlich verstaut ist. Wenn du viel auf matschigem Rasen Fußball spielst, kannst du auch eine Schuhtasche hineinstecken, um deine schmutzigen Schuhe von allem anderen fernzuhalten. Jetzt musst du nur noch entscheiden, ob es die harten oder die weichen Damentaschen sein sollen.



Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Das möchtest du unterstützen? Dann solltest du einen Nike Rucksack für Damen wählen, der mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.