Selbstvertrauen stärken

Manchen Menschen – Profiathlet:innen, Supermodels, deiner coolen großen Schwester – liegt Selbstbewusstsein einfach in den Genen, oder? Nicht ganz.

"Selbstvertrauen entsteht durch die Erfahrung, dass man sich selbst etwas zutraut und feststellt, dass die Dinge manchmal ganz gut laufen", sagt Jessica M. Goodnight, PhD, zugelassene klinische Psychologin in Atlanta, die sich auf Angstzustände spezialisiert hat. "Dabei wirst du zwangsläufig auch Rückschläge erleben, die – wenn du genug innere Stärke hast und diese Rückschläge wegstecken kannst – auch als Chance genutzt werden können, um dein Selbstvertrauen zu stärken."

Du profitierst am meisten, wenn du nicht nur ein paar Mal erfolgreich ein neues Workout oder eine neue Sportart machst, sondern konsequent dranbleibst. "Selbstvertrauen sorgt auch dafür, dass wir konsequent bei der Sache bleiben", erklärt Goodnight. Das ist wie bei der Frage, was zuerst da war: das Huhn oder das Ei.

Und doch kann aller Anfang schwer sein. Die folgenden Tipps helfen dir dabei, dein Selbstvertrauen zu stärken, damit du beginnen kannst, diese tiefe und unerschütterliche Selbstsicherheit aufzubauen, die dich deinen Zielen näherbringt.