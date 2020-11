So nutzt du deine fünf Sinne zur schnelleren Regeneration

Beruhigende Erdtöne

Untersuchungen zufolge können Farben tatsächlich Schmerzen und Gefühlszustände beeinflussen, wobei "Rot die schlimmste Farbe ist", so Dr. Lakhan. Die Theorien dazu gehen auseinander, aber Dr. Lakhan vermutet, dass es daran liegt, dass die Farbe Rot ein biologisches Warnsignal ist (z. B bei Blut oder giftigen Pflanzen) und daher die Kampf-oder-Flucht-Reaktion stimulieren könnte. Blau, Grün und neutrale Farbtöne hingegen verbinden wir mit der Natur, weswegen diese Farben eine beruhigende Wirkung auf uns haben können. Eine in "SAGE Journals" veröffentlichte Untersuchung ergab, dass die Farbe Blau helfen kann, den Blutdruck zu senken. Du könntest also beispielsweise die Wände deines Fitnessraums zu Hause in einem vom Himmel oder Meer inspirierten Farbton streichen – oder auch einfach eine Yogamatte in dieser Farbe kaufen.



Auch Dekoobjekte spielen eine Rolle. "Pflanzen in deiner Umgebung können sich positiv auf deine Regeneration auswirken, da sie therapeutische Lichtwellen aussenden können", erklärt Dr. Lakhan. Tatsächlich kann es sogar schon helfen, einfach nur Naturbilder im Zimmer aufzuhängen. Eine Studie von Dr. Gregory Watts, Professor für Umweltakustik an der University of Bradford im Vereinigten Königreich, zeigte, dass Bilder mit Naturmotiven im Wartezimmer eines Gesundheitszentrums die Anspannung der dort anwesenden Patienten senkten und sie ruhiger machten. Die Kombination könnte auch dazu beitragen, Herzfrequenz und Blutdruck zu senken, was die Regeneration beschleunigen würde.