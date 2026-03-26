Macht Laufen die Beine stärker?

Je nach Art der Belastung, also z. B. beim Sprint oder beim Long Run, lassen sich die jeweiligen Muskelfasern, die auf den Reiz reagieren, weiter stärken. Zur Erklärung: Es gibt zwei Hauptarten von Skelettmuskelfasern: langsam kontrahierende (Typ-1-Muskelfasern) und schnell kontrahierende (Typ-2-Muskelfasern). Langsam kontrahierende Muskelfasern ermüden nicht so schnell, arbeiten dafür aber langsamer und können keine große Kraft aufbringen. Schnell kontrahierende Muskeln ermüden dagegen etwas leichter, erzeugen aber viel schneller und deutlich mehr Kraft.

Bei langen Läufen helfen dir die langsam kontrahierenden Muskelfasern dabei, das Tempo über die gesamte Strecke hinweg zu halten. Wenn du aber etwas schneller läufst, etwa bei einem Sprint, werden die schnell kontrahierenden Muskelfasern beansprucht. In den Beinmuskeln treten beide Muskelfasertypen auf. Um Kraft aufzubauen und deine Kondition zu verbessern, sollte dein Trainingsprogramm daher idealerweise sowohl Ausdauerläufe als auch Tempoläufe enthalten.

"Anspruchsvolles Tempo stellt hohe Anforderungen an die Muskeln, sodass sie effizienter werden müssen, um eine höhere Kraft zu erzeugen", sagt Ray. „Wenn du hingegen über einen längeren Zeitraum läufst, müssen deine Muskeln ermüdungsresistenter werden oder in der Lage sein, wiederholt eine bestimmte Kraft aufzubringen.“ Daher sind beide Arten von Workouts wichtig, um die Muskelkraft und -ausdauer zu verbessern.

Bei Laufprogrammen für Anfänger:innen liegt der Schwerpunkt in der Regel erst einmal auf der Entwicklung einer soliden Grundlagenausdauer. Beginne damit, an mehreren Tagen pro Woche in einem angenehmen Tempo mit geringer Intensität zu laufen, bevor du mit Tempoläufen beginnst. Auf diese Weise kann dein Körper der zusätzlichen Belastung besser standhalten und das Verletzungsrisiko wird verringert.

Befolge als Nächstes das Prinzip der progressiven Überlastung: Führe nach und nach neue Herausforderungen ein, um deine Muskeln kontinuierlich zu stärken. Dein Körper stellt sich nämlich mit der Zeit auf die jeweilige Belastung ein, was wiederum bedeutet, dass sich deine Laufleistung erst dann verbessert, wenn du die Intensität, die Dauer und die Häufigkeit der Läufe erhöhst. Wenn du zunächst ein Krafttrainingsprogramm integrierst und erst danach Tempoeinheiten und Intervalle hinzufügst, kann das helfen, Verletzungen vorzubeugen.