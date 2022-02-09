Die 5 wichtigsten Vorteile des Schwimmens

Viele beliebte Kontakt- und Individualsportarten bergen ein gewisses Risiko von Verletzungen des Bewegungsapparats durch Stoßeinwirkung. Diese kann von der Straße, anderen Spieler:innen oder Equipment verursacht werden und zu Prellungen, Knochenbrüchen und sogar schwereren Verletzungen führen. Schwimmen hingegen gilt als eher sicheres Workout, weil es in einer relativ sicheren Umgebung praktiziert wird.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die oben genannten Verletzungen beim Schwimmen auftreten, ist geringer, da Bewegung im Wasser als eine Aktivität mit geringer Belastung gilt. Die Last des eigenen Körpergewichts wird durch den Auftrieb sogar noch reduziert. Das zeigt eine im Journal of Exercise Rehabilitation veröffentlichte Studie aus dem Jahr 2015.

Schwimmen ist jedoch kein risikofreier Sport. Je nach Trainingsintensität kann es zu einer Sehnenscheidenentzündung im Bizeps oder einem Riss der Rotatorenmanschette kommen. Doch abgesehen von Verletzungen gibt es noch ein weiteres Risiko beim Schwimmen in einem Schwimmbecken.



In einem 2014 im Bulletin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) veröffentlichten Bericht wird erläutert, dass Schwimmen in Schwimmbädern und anderen Freizeiteinrichtungen die Gefahr des Ertrinkens oder der Ansteckung mit übertragbaren Krankheiten birgt – also mit Infektionskrankheiten, die durch Blut, Körperflüssigkeiten oder über die Luft von einer Person auf eine andere übertragen werden können.

Aber die gute Nachricht? Die Autor:innen fügten jedoch hinzu, dass strenge Sicherheitsvorschriften für Schwimmbäder und Wellnesseinrichtungen diese Risiken erheblich verringern können.