Elliptischer Stepper, Laufband oder Laufen im Freien: Was ist die beste Option?

Der Crosstrainer zählt aus einer ganzen Reihe von Gründen zu den beliebtesten Geräten im Fitnessstudio. Er ist leicht zu verwenden, wirkungsvoll und gelenkschonender als das Laufband, weil seine Intensität niedrig ist.

Du kannst die Trainingsintensität direkt auf dem Gerät anpassen. Je größer der Widerstand, umso anstrengender wird es, die Pedale zu bewegen, da die Intensität dann höher ausfällt. Deine Muskeln müssen härter arbeiten, wenn du Kraft aufbringen musst, um die Bewegung abzuschließen.

Deine Füße bleiben während des gesamten Workouts auf den Pedalen. Das macht den Crosstrainer so gelenkschonend.

Ein Crosstrainer funktioniert anders als das Laufen auf einem Laufband, wo beide Füße gleichzeitig vom Boden abheben, bevor sie beim Aufprall auf den Boden treffen. Der Crosstrainer ist gelenkschonend und eignet sich somit hervorragend für die Rehabilitation nach Verletzungen, bei Gelenkproblemen, im reiferen Alter und für Neueinsteiger:innen, die erstmals ein Fitnessprogramm in Angriff nehmen.

Im Vergleich mit der hohen Belastung und Intensität der heute üblichen Workouts sieht der Crosstrainer zwar wie die leichtere Option aus, aber Teilnehmer:innen einer Studie konnten mit diesem gelenkschonenden Training sehr wirkungsvoll die kardiovaskuläre Fitness und Flexibilität verbessern.

Das Workout auf dem Crosstrainer lohnt sich also, denn du kannst auf diesem Gerät ein Training mit hoher Belastung absolvieren. Wenn du den Widerstand erhöhst, werden deine Muskeln stärker beansprucht. Du kannst den Crosstrainer auch zum Intervalltraining verwenden. Wenn du zwischen maximaler und geringerer Intensität wechselst, baust du damit dein eigenes gelenkschonendes HIIT-Workout (High Intensity Interval Training) auf.

Ein besonderer Vorteil des Crosstrainers ist die Einbeziehung des Oberkörpers. Deine Arme müssen den Widerstand überwinden, wenn du die Griffe während des Bewegungsablaufs heranziehst und wieder wegschiebst. Dieses Ganzkörper-Workout eignet sich hervorragend als Warm-up oder als Cardiotraining.