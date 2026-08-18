Gym- & Sport-Sets

(146)
Nike Universa
Nike Universa Mesh Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Mesh Sport-BH mit mittlerem Halt
CHF 85
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
CHF 135
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 80
Nike Universa
Nike Universa Damen-Tanktop
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Damen-Tanktop
CHF 70
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Bestseller
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 125
Nike Universa
Nike Universa Mesh-Kurzarmshirt für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Mesh-Kurzarmshirt für Damen
CHF 85
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
CHF 37
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 125
Nike Indy
Nike Indy Gepolstertes, verstellbares BH-Tanktop mit leichtem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Indy
Gepolstertes, verstellbares BH-Tanktop mit leichtem Halt (Damen)
CHF 52
Nike Universa
Nike Universa Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (Damen)
CHF 80
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolstertes Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
CHF 55
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
CHF 64.95
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 55
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 64.95
Nike Indy
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Indy
Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 55
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
CHF 52
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One Classic Twist
Dri-FIT-Kurzarmshirt (Damen)
CHF 40
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Seamless
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 50
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Nike Pro Seamless
T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 57
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Damen-Trainingsoberteil mit durchgehendem Reißverschluss
Bestseller
Nike Pro Seamless
Damen-Trainingsoberteil mit durchgehendem Reißverschluss
CHF 75
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Ungepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Ungepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro T-Shirt mit weitem Schnitt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
T-Shirt mit weitem Schnitt (Damen)
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 37
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 75
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT Longsleeve-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT Longsleeve-Oberteil für Damen
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy
Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Gepolsterter Longsleeve-Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy
Gepolsterter Longsleeve-Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 70
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT-Crop-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Dri-FIT-Crop-Tanktop für Damen
CHF 40
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 110
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hoodie (Damen)
CHF 105
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-Faltenrock mit hohem Bund und UV-Schutz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-Faltenrock mit hohem Bund und UV-Schutz (Damen)
CHF 125
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
CHF 55
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
CHF 115
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Tanktop für Damen
CHF 42
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 80
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy Strappy
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 64.95
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Nike Zenvy
Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
CHF 110
Nike Zenvy
Nike Zenvy Hose mit mittelhohem Bund und weitem Bein für Damen
Nike Zenvy
Hose mit mittelhohem Bund und weitem Bein für Damen
CHF 125
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Tunika mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Tunika mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
CHF 115
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Seamless
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 50
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Nike Pro Seamless
T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 57
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 64.95
Nike Swift
Nike Swift Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
CHF 80
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Classic
Dri-FIT Tanktop für Damen
CHF 35
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-Tanktop mit schmaler Passform für Damen (Umstandsmode)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT-Tanktop mit schmaler Passform für Damen (Umstandsmode)
CHF 40
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 75
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Dri-FIT Longsleeve-Oberteil für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT Longsleeve-Oberteil für Damen
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy
Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Gepolsterter Longsleeve-Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy
Gepolsterter Longsleeve-Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 70
Nike One Fitted
Nike One Fitted Dri-FIT-Crop-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Fitted
Dri-FIT-Crop-Tanktop für Damen
CHF 40
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 110
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hoodie (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hoodie (Damen)
CHF 105
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-Faltenrock mit hohem Bund und UV-Schutz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-Faltenrock mit hohem Bund und UV-Schutz (Damen)
CHF 125
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
CHF 55
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversize-Oberteil mit Dri-FIT-Technologie und Halbreißverschluss (Damen)
CHF 115
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Tanktop für Damen
CHF 42
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 80
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Nike Zenvy Strappy
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 64.95
Nike Zenvy
Nike Zenvy Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Nike Zenvy
Dri-FIT Jacke mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
CHF 110
Nike Zenvy
Nike Zenvy Hose mit mittelhohem Bund und weitem Bein für Damen
Nike Zenvy
Hose mit mittelhohem Bund und weitem Bein für Damen
CHF 125
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Tunika mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT Tunika mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
CHF 115
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Seamless
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
CHF 50
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
Nike Pro Seamless
T-Shirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)
CHF 57
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 64.95
Nike Swift
Nike Swift Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Leicht gefütterter Sport-BH mit starkem Halt (Damen)
CHF 80
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One Classic
Dri-FIT Tanktop für Damen
CHF 35
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT-Tanktop mit schmaler Passform für Damen (Umstandsmode)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT-Tanktop mit schmaler Passform für Damen (Umstandsmode)
CHF 40

Fitness-Sets: in Form mit aufeinander abgestimmter Sportkleidung

Gut aussehen, sich wohlfühlen und gleichzeitig Hochleistungen vollbringen – all dies gelingt dir mit einem Sport-Set von Nike. Kombiniere Leggings, Shorts und Jogginghosen aus unserer Performance-Kollektion mit den dazu passenden Sport-BHs und kuscheligen Hoodies. Entdecke unsere Modelle aus leichtgewichtigen Stretch-Materialien, die dich beim Training nicht ausbremsen.


Damit du bei intensiven Trainings immer frisch bleibst, wähle Gym-Sets mit Nike Dri-FIT Technologie. Sie leitet Feuchtigkeit von deiner Haut weg, damit diese schnell verdunsten kann, während du trockenen Tragekomfort genießt. Wenn du bei deinem Workout schwere Gewichte stemmen oder tief in die Hocke gehen musst, entscheide dich für Leggings mit breitem Stretch-Taillenbund. So kannst du dir sicher sein, dass nichts verrutscht, und unbesorgt trainieren. Materialien, die selbst bei maximaler Dehnung noch blickdicht sind, setzen dir keine Grenzen.


Wie wäre es mit einem durchgestylten Look von Kopf bis Fuß? Kombiniere deine Shorts oder Leggings mit einem Oberteil aus butterweichem Gewebe. Ob Cropped Fit oder Slim Fit, ob locker oder weit geschnitten: Du findest ganz sicher den perfekten Style für dich. Achte auf Tops, die dir dank integrierter BH-Cups sanften Halt gewährleisten. Oder vertraue auf die hohe Stützkraft von Sport-BHs, die mit leichtgewichtigen und anpassungsfähigen Designs punkten können. Und weil kein Trainingsprogramm dem anderen gleicht, sind unsere Sport-Sets in verschiedenen Passformen und mit unterschiedlicher Stützkraft erhältlich. Entdecke zweiteilige, aufeinander abgestimmte Fitness-Sets, mit denen du so trainieren kannst, wie es dir beliebt. Stöbere in unserem Sortiment nach Modellen, die deinen individuellen Bedürfnissen entsprechen, seien es Shorts mit Taschen am Taillenbund, Shorts mit integriertem Slip oder Leggings mit einem extra hohen Bund, der dir maximale Abdeckung garantiert.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Wenn du uns bei dieser Mission unterstützen möchtest, dann achte beim Kauf von Workout-Sets auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.