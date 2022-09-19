Tipps von Expert:innen: Das Warm-up vor dem Laufen

Auch wenn das Laufen oft als Training für den Unterkörper betrachtet wird, ist es in Wahrheit ein Ganzkörperworkout, so Morris. So sorgt es zum Beispiel auch für Stabilität in den Core-Muskeln, die du brauchst, um dein Gleichgewicht zu halten, fügt sie hinzu.

Deshalb rät sie zu einem dynamischen Warm-up, bei dem du die Bewegungen nachahmst, die du machen wirst. Beim Laufen sind das beispielsweise lockeres Joggen sowie Bewegungen, die auf Hüfte, Beine, Gesäß und Core abzielen.

Beispiele:

Zehnmal langsames Beinschwingen mit jedem Bein

Zehn Squats oder Jump Squats

Seitliche Bewegungen wie zehn gekreuzte Squats oder zehn seitliche Ausfallschritte

Zwei oder drei Core-Übungen mit dynamischer Bewegung wie Plank Steps, Windshield Wipers oder Mountain Climbers

Was du noch ausprobieren könntest: Die Nordic Hamstring-Übung. Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 in der Fachzeitschrift British Journal of Sports Medicine, die fast 8.500 Sportler:innen involvierte und Strategien für Verletzungsprävention beleuchtete, verringerte diese besondere Übung Verletzungen des hinteren Oberschenkels um die Hälfte.

Die verantwortliche Forscherin dieser Studie, die in Irland lebende Physiotherapeutin Nicol van Dyk, Ph.D., sagt, dass die Bewegung einfach ist und überall ausgeführt werden kann, solange die Füße sicher gehalten werden und du bequem knien kannst.

So funktioniert's:

Knie dich zuerst auf den Boden, beide Knöchel sind fest. Verankere die Füße beispielsweise unter einer Stange oder lass sie von deiner Laufpartnerin bzw. deinem Laufpartner festhalten. Beug dich dann möglichst langsam nach vorne, wobei der Rücken gerade bleibt. Deine Arme sind zu deinem Körper hingezogen. Die Handgelenke sind normalerweise vor der Brust gekreuzt. Wenn du dich nicht mehr in dieser Position halten kannst, lass dich kontrolliert nach vorne fallen und fang dich mit den Händen ab.

"Viele Faktoren beeinflussen deine Laufleistung, aber die hinteren Oberschenkel spielen eine besonders wichtige Rolle", sagt van Dyk. "Wenn du diese Übung ein paar Minuten lang machst, kannst du dein Verletzungsrisiko verringern, und darum geht es ja bei einem Warm-up schließlich."

Du kannst bei deinem Warm-up auch eine Faszienrolle verwenden. Forschungen haben ergeben, dass die Verwendung einer Faszienrolle die Blutversorgung zu den Muskeln erhöhen, den Bewegungsradius verbessern und Entzündungen mindern kann. Der Trick dabei ist es, die Faszienrolle vor dem Training zu verwenden, um von all diesen Vorteilen zu profitieren.