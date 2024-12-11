5 Vorteile des Trainierens mit der Rudermaschine, erklärt von Expert:innen

Ob du ein Workout für den ganzen Körper oder aktive Erholung möchtest, du kannst mit einer Rudermaschine so hart oder leicht trainieren, wie du magst.

Wissenschaftler:innen haben herausgefunden, dass wir beim Rudern – bei richtiger Ausführung – mehr als 80 Prozent unseres Körpers trainieren. Deshalb eignet es sich als Ganzkörper-Workout. Dabei wird Cardio (lässt dein Herz so richtig pumpen), mit Ausdauer (erhöht die Ausdauer) und Krafttraining (aktiviert und spannt mehrere Muskelgruppen an) kombiniert. Wie bei jeder Trainingsform ist es oft sinnvoll, die Workouts während der Woche abzuwechseln, um Muskelungleichgewichte zu vermeiden. Was Rudern angeht, deuten mehrere Studien darauf hin, dass Krafttraining mit hohem Widerstand als Abwechslung nicht nur Verletzungen vorbeugt, sondern auch verschiedene Muskelgruppen aktiviert.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, deine Workouts mit der Rudermaschine zu optimieren, je nach deinen Zielen. Wenn es dir um mehr Kraft geht, konzentriere dich auf deine Beine. Laut Neil Bergenroth, nationaler Rudermeister, Ruderlehrer und Direktor von Grow Tulsa (einem Programm der Tulsa Youth Rowing Association), passiert dies während der "Drive Phase" eines Ruderzugs, oder an dem Punkt, an dem du die Maschine mit den Füßen und Beinen von dir wegdrückst.

"Bei richtiger Ausführung kannst du einige Pfund Gewicht vom Sitz der Maschine heben und dein Körpergewicht über die Griffe in der Schwebe halten", erklärt Bergenroth. "Je besser du diesen "Skeletal Hang" machst, desto mehr Kraft kannst du am Stemmbrett und Griff ausüben. Wenn Athlet:innen dies erlernen, dann ist das so, als würden sie von einem Vier- zu einem Achtzylinder übergehen!"

Alternativ kannst du, wenn du das Workout auf Ausdauer ausrichtest, laut Diver mit weniger Kraft aus den Beinen drücken, um dem Körper Erholung zu ermöglichen. Möchtest du das Workout als aerobe Übung ausführen, machst du laut Bergenroth alles richtig, wenn du dich beim Rudern noch unterhalten kannst.

"Solange die Herzfrequenz im unteren Bereich ist, bei etwa 30–60 Prozent der maximalen Herzfrequenz (bei durchtrainierten Athlet:innen etwas höher), dann kann ein Ruder-Workout als Regenerations-Workout dienen", sagt er.