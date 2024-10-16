Jetzt kaufen: Die beste Laufausrüstung für den Winter von Nike

Die wichtigsten Vorteile:

Speichert Körperwärme

Körpernaher Schutz

Verstellbare Designs

Reflektierende Details

Bei Wind und Schnee zu laufen kann für das Gesicht und den Hals ziemlich unangenehm sein. Daher empfiehlt es sich, einen für raue Bedingungen entwickelten Halswärmer oder Snood zu tragen.

Die eng anliegenden Snoods von Nike speichern die Körperwärme, sind aber dennoch atmungsaktiv und leiten den Schweiß ab, bevor er dich auskühlen kann. Abgesehen davon bedecken sie auch die Ohren und verrutschen beim Laufen nicht.

Alternativ kannst du dich auch für ein wendbares Design entscheiden. Wie den Therma-FIT 360 Halswärmer von Nike zum Beispiel. Seine wärmespeichernde Technologie hält den Hals warm und du kannst ihn umschlagen, um dein Gesicht zu bedecken. Die reflektierenden Details machen diesen Halswärmer perfekt für dunkle Wintertage.

Der gesteppte Nike Laufschal bietet dank synthetischer Isolierung und wärmeregulierender Nike Therma-FIT-Technologie zusätzliche Wärme. Außerdem ist er wasserfest.

(Verwandter Artikel: Die beste Nike Wanderausrüstung für den Winter)