Jetzt kaufen: Die beste Laufausrüstung für den Winter von Nike
Einkaufs-Guide
Von isolierenden Shirts bis hin zu Schuhen für den Schnee – mit der richtigen Ausrüstung von Nike musst du auch im Winter nicht aufs Laufen verzichten.
Laufen bei Kälte und Schnee kann eine echte Herausforderung sein. Doch mit der richtigen Ausrüstung, die für Läufe bei Schnee und Matsch entwickelt wurde, kannst du auch bei eisiger Kälte deine Runden drehen.
Ganz gleich, ob deine Laufstrecke mit Schnee bedeckt ist oder dir ein eisiger Wind ins Gesicht weht – in diesem Einkaufs-Guide findest du die beste warme und bequeme Laufausrüstung für den Winter.
(Verwandter Artikel: 4 Expertentipps zum Thema Laufen bei kaltem Wetter)
Die beste Nike Laufausrüstung für den Winter
1. Nike Therma-FIT-Laufjacken
Die wichtigsten Vorteile:
- Speichert Körperwärme
- Verstellbare Belüftungsschlitze
- Geringes Gewicht
Diese leichten Laufjacken halten dich selbst bei den niedrigsten Temperaturen angenehm warm. Nike Therma-FIT-Technologie speichert die natürliche Körperwärme und die wasserabweisende Beschichtung hält Schnee und leichten Regen ab. Die Perforationen sorgen für Atmungsaktivität.
Einige Jacken mit dieser Technologie verfügen sogar über ein zusätzliches Belüftungssystem, das eine noch bessere Luftzirkulation ermöglicht. Andere Styles hingegen lassen sich ganz einfach in deinem Rucksack verstauen, wenn du eine Schicht ablegen willst. Bei einigen Jacken kannst du die Kapuze in den Kragen einrollen, wenn du sie nicht brauchst.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Laufjacken und -westen für das ganze Jahr)
2. Nike Therma-FIT-Laufwesten
Die wichtigsten Vorteile:
- Speichert Körperwärme
- Wasserabweisend
- Verstellbare Belüftungsschlitze
- Leicht zu öffnende Reißverschlusstaschen
Auch im Winter musst du ausrüstungstechnisch nicht immer alle Register ziehen. Schließlich gibt es ja auch Tage, an denen es zwar kalt ist, aber dennoch die Sonne scheint. Die Nike Therma-FIT-Laufweste ist ein absolutes Must-have und perfekt, wenn eine Laufjacke zu viel des Guten wäre.
Einige Nike Laufwesten verfügen über Belüftungsschlitze mit Reißverschlüssen, die auch mit Handschuhen problemlos geöffnet werden können. Die Reißverschlusstaschen bieten sicheren Stauraum für deine Lauf-Essentials.
3. Wasserfeste Laufhose von Nike
Die wichtigsten Vorteile:
- Wasserabweisend
- Mehrere Taschen
- Lockere Passform
Die wasserfesten Laufhosen von Nike sind geräumiger als Leggings und halten dich während des gesamten Laufs trocken. Mehrere Taschen bieten viel Stauraum.
4. Nike Schlauchschals, Halswärmer und Snoods
Die wichtigsten Vorteile:
- Speichert Körperwärme
- Körpernaher Schutz
- Verstellbare Designs
- Reflektierende Details
Bei Wind und Schnee zu laufen kann für das Gesicht und den Hals ziemlich unangenehm sein. Daher empfiehlt es sich, einen für raue Bedingungen entwickelten Halswärmer oder Snood zu tragen.
Die eng anliegenden Snoods von Nike speichern die Körperwärme, sind aber dennoch atmungsaktiv und leiten den Schweiß ab, bevor er dich auskühlen kann. Abgesehen davon bedecken sie auch die Ohren und verrutschen beim Laufen nicht.
Alternativ kannst du dich auch für ein wendbares Design entscheiden. Wie den Therma-FIT 360 Halswärmer von Nike zum Beispiel. Seine wärmespeichernde Technologie hält den Hals warm und du kannst ihn umschlagen, um dein Gesicht zu bedecken. Die reflektierenden Details machen diesen Halswärmer perfekt für dunkle Wintertage.
Der gesteppte Nike Laufschal bietet dank synthetischer Isolierung und wärmeregulierender Nike Therma-FIT-Technologie zusätzliche Wärme. Außerdem ist er wasserfest.
(Verwandter Artikel: Die beste Nike Wanderausrüstung für den Winter)
5. Nike Laufhandschuhe
Die wichtigsten Vorteile:
- Touchscreen-geeignete Fingerspitzen
- Schweißableitend
- Passgenaue Bündchen für mehr Wärme
Wenn du bei niedrigen Temperaturen läufst, ist es wichtig, dass du warme Hände hast. Ganz gleich, ob du leichte Handschuhe mit einem schlanken Design oder Fleece-Handschuhe für maximale Wärme bevorzugst – Nike Laufhandschuhe bieten optimalen Schutz von den Fingerspitzen bis zum Handgelenk. Die passgenauen Bündchen speichern die Wärme und das schweißableitende Material sorgt dafür, dass deine Hände nicht feucht werden.
Und das Beste ist: Du musst die Handschuhe nicht ausziehen, wenn du einen anderen Song in deiner Lauf-Playlist anhören oder ein Bild von deiner Laufcrew machen willst. Das Silikon-Grip-Material an Daumen und Zeigefinger ist nämlich für Touchscreens geeignet.
(Verwandter Artikel: Die besten Nike Laufhandschuhe)
6. Nike Fleece-Stirnbänder und Lauf-Beanies
Die wichtigsten Vorteile:
- Weiches Fleece
- Hervorragende Passform
- Schweißableitend
Bei Nike findest du einige eng anliegende Fleece-Stirnbänder, die deine Ohren vor eisigem Wind schützen und beim Laufen nicht verrutschen. Du kannst zwischen Stirnbändern aus plüschigem, hochflorigem Fleece, das sich besonders warm und weich anfühlt, und solchen mit flauschigem Fleecefutter wählen.
Wenn du willst, dass dein Kopf komplett bedeckt ist, entscheide dich für eine Nike Lauf-Beanie. Manche Modelle (z. B. Skull Caps) bestehen aus elastischem Material, das für eine schmale Passform sorgt. Andere sehen mit gestricktem Garn, das in schweißableitende Materialien eingearbeitet wurde, wie eine klassische Beanie aus. Ganz gleich, wie du dich auch entscheidest, das flauschig-weiche Material schützt deine Ohren vor Kälte.
7. Nike Socken für kaltes Wetter
Die wichtigsten Vorteile:
- Atmungsaktive Wollmischung
- Schweißableitend
- Polsterung unter dem Fuß
Die gepolsterten Nike Everyday Crew-Socken aus Wolle sind in Herren- und Damengrößen erhältlich und eignen sich ideal für Aktivitäten bei kaltem Wetter.
Diese Socken sind nicht nur warm, sondern dank Mesh auch atmungsaktiv.
8. Nike Pegasus-Traillaufschuh mit GORE-TEX
Die wichtigsten Vorteile:
- Wasserdicht
- Griffiges Traktionsmuster an der Sohle
- Stabilität in unterschiedlichem Gelände
Der Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX ist ein strapazierfähiger Klassiker für matschige Trails. Die wasserdichte GORE-TEX-Technologie hält deine Füße trocken und die Bündchen am Knöchel verhindern, dass Schnee oder Wasser in den Schuh eindringen. Trotz dieses zusätzlichen Schutzes ist der Nike Pegasus-Traillaufschuh leicht und bequem.
Die ReactX-Mittelsohle sorgt in unterschiedlichem Gelände für ein energiegeladenes, reaktionsfreudiges Laufgefühl. Die 3D-gedruckte Zehenkappe bietet zusätzlichen Schutz und Strapazierfähigkeit – ideal für den Trail und die Straße.
(Verwandter Artikel: Die 4 besten Nike Laufschuhe für die kalte Jahreszeit)
9. Nike Winflo 11 GORE-TEX Straßenlaufschuhe
Die wichtigsten Vorteile:
- Wasserdichtes Obermaterial
- Geräumiger Vorfußbereich
- Verbesserte Atmungsaktivität
Wenn es so etwas wie eine warme Jacke für deine Füße gibt, dann trifft das auf den Nike Winflo 11 GORE-TEX zu. Der Cushlon 3.0-Schaumstoff und das durchgehende Nike Air-Element in der Mittelsohle vereinen sich mit dem elastischen Mittelfußband und dem großzügigen Vorfußbereich und sorgen so für optimalen Tragekomfort. Das wasserdichte Obermaterial hält deine Zehen trocken.
(Verwandter Artikel: Darauf solltest du beim Kauf von Laufschuhen für den Winter achten)
Text: Emily Shiffer