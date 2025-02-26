Training wird als kardiovaskuläres Training (kurz Cardio) angesehen, wenn sich dabei deine Herzfrequenz erhöht. Es gibt eine große Auswahl an Cardio-Übungen, vom Spazierengehen mit dem Hund bis hin zum Triathlontraining. Eine der beliebtesten Arten des Cardio-Trainings ist das Laufen. Doch es ist nicht für alle geeignet.

Beim Laufen ist die Belastung hoch. Beide Füße befinden sich gleichzeitig in der Luft. Der Aufprall beim Aufkommen auf dem Boden ist so größer als z.B. beim Gehen. Körperliche Aktivitäten mit hoher Belastung sind nicht schlecht, aber manche Menschen können von Übungen mit geringerer Belastung oder von einer Mischung aus Übungen mit hoher und geringer Belastung mehr profitieren.

"Laufen ist ein großartiges Cardio-Training, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, dein Herz-Kreislauf-System auf Trab zu bringen", sagt Aine Thomas, NASM-CPT bei The Edge Fitness Clubs. "Übungen mit hoher Intensität, geringer Belastung und Ganzkörperbewegungen können deine Herzfrequenz erhöhen, deine Ausdauer verbessern und dir helfen, Kraft aufzubauen – und das alles ohne zu laufen."