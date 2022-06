Wer Muskeln aufbauen will, sollte den Fokus der Gym-Routine vor allem auf Gewichteheben legen. Insbesondere auf Hypertrophie. Dabei werden deine Muskeln schrittweise überbeansprucht, indem du immer schwerere Gewichte bei 8 bis 12 Wiederholungen hebst. Das Heben schwerer Gewichte und die starke körperliche Belastung verursachen Mikrotraumata und Entzündungen im Muskelgewebe und erschöpfen die Glykogenspeicher (Kohlenhydrate).Als Teil des Reparaturprozesses findet Muskelproteinsynthese statt. Dabei wird das Muskelgewebe stärker und größer als zuvor wiederaufgebaut. Wenn deine Muskeln das nächste Mal denselben Trainingsreizen ausgesetzt werden, sind sie besser darauf vorbereitet.Warum sind diese Informationen so wichtig? Weil du Energie zum Gewichteheben brauchst, um gute Ergebnisse zu erzielen. Wenn deine Gewichte nicht schwer genug sind oder du die erforderliche Anzahl an Wiederholungen, Sets oder die Gesamtmenge nicht schaffst, setzt du deine Muskeln wahrscheinlich nicht einem ausreichenden Trainingsreiz aus.Dadurch kann der enorm wichtige hypertrophische Prozess nicht stattfinden und deine Muskeln werden nicht wachsen.Wenn du also Muskeln aufbauen willst, musst du deine Energie ins Gewichteheben stecken. Laufen vor dem Gewichteheben erschöpft die Energiereserven, die du fürs Heben schwerer Gewichte brauchst. Außerdem verringern die repetitiven Wiederholungen beim Laufen die Wirksamkeit der Muskelkontraktionen. Das bedeutet, dass du ermüdest und die Muskelkontraktionen weniger effektiv sind. Laut einer Studie von 2016, die im Journal of Strength and Conditioning Research veröffentlicht wurde, können die Ermüdung und die erforderlichen repetitiven Kontraktionen bei einem Lauf deine Form sogar verschlechtern. Wissenschaftler:innen untersuchten die Effekte von aerobem Laufen auf dem Laufband mit moderater Intensität vor einem hypertrophischen Widerstandstraining. Sie haben unter anderem die wahrgenommene Anstrengung (RPE) und abgeschlossene Wiederholungen gemessen, um die Effekte zu ermitteln.Dabei fanden sie heraus, dass die Gesamtzahl der Wiederholungen, die durchschnittliche Leistung und das Tempo in der Gruppe deutlich niedriger waren, die vor dem Gewichteheben Kardioübungen absolvierte. Zudem war die wahrgenommene Anstrengung (RPE) in dieser Gruppe sogar bei geringerem Trainingsaufwand höher.Wenn es dir primär um Kraft- und Muskelaufbau geht, solltest du aerobe Übungen nach dem Workout machen. Es sollten jedoch nur leichte Übungen sein. Wenn du es nach einem Ganzkörper- oder intensivem Beinworkout übertreibst, verlängert sich nur die erforderliche Regeneration. Idealerweise solltest du vermeiden, Kardio- und Kraftübungen hintereinander zu absolvieren.