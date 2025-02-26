Auch wenn es unwichtig erscheinen mag, ob du zuerst laufen gehst oder Krafttraining machst – laut Expert:innen kann diese Entscheidung einen großen Einfluss auf deine Fitnessziele haben.

"Die Reihenfolge deiner Workouts wirkt sich direkt auf deine Performance und die Effektivität deines Trainings aus", so Jay Silva, Kraft- und Konditionstrainer sowie RRCA-zertifizierter Laufcoach bei TeachMe.To. "Wenn du eine Aktivität priorisierst, kannst du deine volle Energie darauf verwenden und so dein Hauptziel schneller erreichen."

Wenn du nach deiner ersten Aktivität erschöpft bist, bleibt dir weniger Energie für das zweite Workout. Das ist zwar kein Problem, doch die Reihenfolge kann beeinflussen, wie erfolgreich du bei der jeweiligen Aktivität bist. Deshalb ist es wichtig, dass du zuerst deine wichtigsten Performance-Ziele festlegst und dann die Aktivität auswählst, mit der du beginnst.