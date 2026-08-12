Nike Air Max 1 Sneaker: Bewegung mit Freiheit
Als der Nike Air Max 1 im Jahr 1987 die Welt erblickte, war er der einzige Schuh mit einem von außen sichtbaren Air-Element. Von diesem Tag an hat unser Sneaker in puncto Komfort und Support die Messlatte für Footwear höher gelegt und neue Standards gesetzt. Wer die revolutionäre Nike Dämpfung erst einmal selbst gespürt hat, weiß sehr wohl, warum der Air Max 1 zum absoluten Lieblingssneaker avancierte.
Ikonisches Design
Mit dem Air Max 1 kreierte der Designer Tinker Hatfield einen unserer kultigsten Schuhe und ließ sich dabei vom Inside-out-Konzept des Centre Poompidou in Paris inspirieren. Hatfield wollte die bahnbrechende Technologie der Nike Air Elemente so in den Schuh integrieren, dass sie jeder sofort sehen konnte, und wählte dafür die Außenseite des Schuhs. Dank des technologischen Durchbruchs in Nikes Air-Labor konnte er einen Teil der Zwischensohle entfernen, um das Air-Element freizulegen. Dieses einzigartige Feature ist auch heute noch das Herzstück des Air Max 1 Designs.
Wie auf Wolken gehen
Das Air Element im Nike Air Max 1 Sneaker ist leicht zu erkennen. Du kannst es durch das seitlich angebrachte pillenförmige Fenster erspähen. Im Grunde funktioniert dieses Element wie ein kleines Trampolin – sobald man mit der Ferse darauf tritt, schnellt es zurück. Jeder Schritt, egal ob du langsam gehst oder einen Sprint hinlegst, wird komfortabler, da das Air Element den Stoß jedes Aufpralls abfedert. Das schont deine Gelenke und Muskeln, sodass du weiter laufen und schneller spielen kannst. In Kombination mit der leichtgewichtigen Schaumstoff-Zwischensohle genießt du eine zusätzliche Dämpfung.
Klassische Form und fester Halt
Das Air-Element ist nicht die einzige Technologie, die den Nike Air Max 1 auszeichnet. In diesem Sneaker stecken zahlreiche clevere Features, die dafür sorgen, dass du im Flow bleibst. Die griffige Gummilaufsohle mit Waffelprofil sorgt zum Beispiel für optimale Traktion und Stabilität. Außerdem ist der gepolsterte, niedrig geschnittene Schuhkragen weich und bequem. Stöbere gleich in den neuesten Designs, um einen Air Max 1 zu finden, der zu deinem Style passt – seien es oldschool Looks, strukturierte Einsätze oder Kontrast-Prints für einen frischen Look. Egal, für welches Modell du dich entscheidest, der ikonische Nike Swoosh gehört immer dazu.
Designs für jedes Alter
Wir glauben, dass alle Menschen von innovativen Technologien profitieren sollten – auch die jüngsten Sportler:innen. Deshalb gibt es den Nike Air Max 1 Sneaker auch in Kindergrößen, vom Baby bis zum Teenager. Wenn du für jüngere Kinder einkaufst, achte auf das Nike EasyOn-System. Damit ist das An- und Ausziehen der Schuhe im Handumdrehen erledigt. Traditionelle Schnürsenkel sorgen für einen klassischen Look, während sich der Klettverschluss ruckzuck öffnen und schließen lässt. Flexkerben in der Sohle ermöglichen ein natürliches Abrollen der Füße, sodass einem konzentrierten Spiel nichts mehr im Wege steht.
Zero-Waste ist das Ziel
Um unseren Planeten zu schützen, müssen wir alle mit anpacken. Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns bei dieser Mission unterstützen? Dann achte beim Kauf von Nike Air Max 1 auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Seit 2008 werden sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.