Anleitung für Yoga-Blöcke: 5 Posen zum Ausprobieren

Beim Yoga lernst du, in deinen Körper hineinzufühlen und dich im Einklang mit ihm zu bewegen. Dir ist heute nicht nach Umkehrhaltungen? Dann komm stattdessen in die entspannende Kind-Haltung. Die Beinrückseite lässt sich nicht so gut dehnen? Dann pass die Dehnübung entsprechend an.

Hilfsmittel wie Yogablöcke sind eine der besten Möglichkeiten, um deine Yoga-Session individuell anzupassen und optimale Ergebnisse zu erzielen, sagt Robyn Gaillard, zertifizierte Kripalu Yoga-Lehrerin.

"Der Yogablock ist hilfreich, weil er den Abstand zum Boden überbrückt und Fehlhaltungen ausgleicht. Wenn du mit den Innenseiten der Oberschenkel gegen den Block drückst, aktivierst du deine Tiefenmuskulatur und unterstützt Beckenboden, Hüfte und Core", erklärt sie.

Wenn du beispielsweise in bestimmten Posen keinen Bodenkontakt herstellen oder halten kannst, erreichst du mit einem Yogablock trotzdem denselben Winkel und dieselbe Dehnung – und das mit korrekter anatomischer Ausrichtung und ohne deinen Körper zu überfordern.

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